A generalidade dos trabalhadores independentes apenas irá fazer contas aos descontos do novo regime contributivo a partir de janeiro, mas para os que têm contabilidade organizada – porque optaram por esta modalidade ou porque a isso estão obrigados por faturarem mais de 200 mil euros por ano – as opções sobre a forma de tributação têm de ser feita durante este mês de novembro.

Em causa estão, de acordo com os dados facultados ao Dinheiro Vivo pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 68 041 trabalhadores independentes. Os avisos da Segurança Social a alerta-los para a necessidade de fazerem aquela opção já começou a chegar às suas caixas de mensagens na Segurança Social Direta. Para alguns, a notificação chegará pelo correio.

Além dos mais de 68 mil recibos verdes que estão inseridos na contabilidade organizada, os avisos vão ainda abranger 4242 cônjuges/unidos de facto de trabalhadores independentes.

Quais as escolhas a fazer em novembro?

Os trabalhadores independentes com contabilidade organizada podem optar por continuar a descontar através da base de incidência contributiva apurada pela segurança Social durante o ano de 2019 (calculada em função do lucro tributável que declararam em 2018) ou por aderir ao novo regime em que a base contributiva é apurada tendo em conta o rendimento do último trimestre.

Quais as diferenças?

Nesta base trimestral, a taxa contributiva incide sobre 1/3 do rendimento relevante, que corresponde a 70% do valor da prestação de serviços ou a 20% dos rendimentos associados à produção e venda de vens. 20% é também a percentagem considerada para quem está na atividade de hotelaria, restauração e bebidas. Nos períodos em que não haja rendimento, a base contributiva equivale a 20 euros.

Na base anual, as contribuições têm como limite mínimo 1,5 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais e como limite máximo 12 vezes o IAS.

Quais as datas?

Os trabalhadores independentes com contabilidade organizada dispõem do mês de novembro para informar a segurança social se querem que lhes seja aplicado o regime de apuramento trimestral do rendimento ou se optam por manter a base de incidência contributiva que tem como referência o lucro tributável anual.

Também o cônjuge/unido de facto do trabalhador independente pode aceder à segurança social direta na mesma data e escolher que lhe seja fixada uma base de incidência contributiva correspondente ao rendimento relevante: inferior a 20% do que lhe foi aplicado; ou superior ao que lhe foi aplicado e até ao limite do que foi fixado para o trabalhador independente.

Como seguem as notificações?

O aviso vai para a caixa de correio pessoal na Segurança Social Direta, havendo casos em que também seguirão ofícios a notificar o trabalhador.

Outras datas

Para os recibos verdes que se encontram no regime simplificado, nada muda face ao que já estava previsto. A primeira declaração de rendimentos trimestral terá, assim, de ser entregue entre 1 e 31 de janeiro de 2019, e as restantes nos meses de abril, junho e outubro.

Todos os meses a Segurança Social notifica o trabalhador sobre o montante da contribuição a pagar nesse mês, tendo esta de ser paga até ao dia 20.

Como mudam as taxas?

Com o novo regime contributivo da Segurança Social, os trabalhadores independentes passam a descontar 21,4% (atualmente 2,6%). No caso dos empresários em nome individual a taxa desce de 34,75% para 25,17%.