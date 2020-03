7 dicas para ganhar dinheiro em tempo de pandemia

As recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Direção Geral de Saúde têm como objetivo evitar que o número de pessoas infetadas aumente ainda mais.

Uma das principais medidas para o combate a esta epidemia é a quarentena. Afinal, com isolamento social é possível reduzir a maior propagação do vírus – evitando assim o congestionamento exponencial dos serviços de saúde.

Lojas, restaurantes e empresas estão a fechar as suas portas devido a esta crise pandémica que está a deixar em muito – seja sujeitos a despedimentos ou lay-off – a pergunta: “Como vou poder ganhar dinheiro durante este período?”

Pode não haver uma resposta exata e geral, mas com estas 7 dicas pode encontrar algumas formas de ter mais algum dinheiro extra neste período que estamos a enfrentar.



1. Pode ser pago por partilhar a sua opinião



Existem vários sites que permitem ganhar algum dinheiro a responder a inquéritos online. Tenha atenção se são de fontes credíveis (e veja se estão permitem utilizadores fora dos EUA).

Existem alguns internacionais, sugeridos pela Business Insider que podem servir como ponto de partida. O Swagbucks permite ganhar dinheiro ao fazer compras online, ver vídeos, jogar ou pesquisar na internet. Tem de criar conta gratuita e completar tarefas para ganhar pontos.

O mesmo acontece com o EarnHoney que lhe dá dinheiro por ver vídeos, jogar, e fazer compras. Os “honey dolars” pagos podem ser trocados por cartões presente ou em dinheiro via PayPal. Já o o InstaGC dá-lhe dinheiro para visitar sites e assistir a vídeos. Nos utilizadores da rede social Reddit, o CashCrate é um dos sites melhor cotados por pagar melhor e funciona à base de questionários, o mesmo acontece com o PrizeRebel.

2. Trabalhar nos supermercados e minimercados

Do Lidl, ao Pingo Doce, passando pela Mercadona. Nesta altura de mais encomendas online e muitas necessidades a nível de retalho alimentar muitas destas empresas estão a contratar e tem aqui uma oportunidade de ajudar em tempos de necessidade.

3. Vender artigos que já não utiliza

Há muita tralha em casa que já não usa – ou que nunca usou – e que pode fazer a diferença para outra pessoa ou família. Experimente colocar à venda em sites de vendas em segunda mão e aproveite o dinheiro extra.

4. Fazer entregas ao domicílio

Com os restaurantes fechados – pelo menos na sua vertente de atendimento ao público e refeições no local -, muitos precisam agora de pessoas que possam fazer entregues ao domicílio – vários estão mesmo a testar a modalidade pela primeira vez. Por isso pode sempre tentar juntar-se a um restaurante local ou a serviços já montados como a Glovo ou Uber Eats.

5. Dar aulas ou explicações online

Com cada vez mais pessoas em isolamento nas suas casas, cresce a necessidade de apoio extra para manter as crianças a aprender – nem todas as escolas têm ensino remoto a decorrer. Daí que, se tiver alguma competência específica pode ensiná-las aos outros de forma remota – e pode ser algo tão diferente quando dar aulas de culinária -, por videoconferência – pode usar para esse efeito desde o Messenger, do Facebook, o WhatsApp, mas também o HangOuts, da Google, ou o Zoom ou Teams.

6. Trabalhar como freelancer

Numa altura em que várias empresas estão praticamente paradas, outras precisam de trabalhos mais temporários ou específicos que podem ser feitos de forma remota. Daí que esta possa ser uma boa altura para experimentar o freelance. Há sites que potenciam o trabalho remoto, como o Grow Remote, onde pelo menos pode aprender a trabalhar dessa forma. Depois existem diversas empresas de trabalho temporário em Portugal que mostram os trabalhos disponíveis já nesta altura de crise pandémica (casos da ManPower), ou outros mais focados noutras áreas como o Carga de Trabalhos (para empregos mais criativos), Freelancer.pt ou Workana.

7. Não vender investimentos

Deixe seus investimentos em paz. A maioria dos consultores diz que deve deixar os seus investimentos quietos em tempos de instabilidade e incerteza. Agora também é um bom momento para reavaliar seus objetivos, diz Ryan Marshall à CNBC, um estratega financeiro norte-americano. Se está a investir em uma metas de curto prazo, como comprar uma casa, e a queda do mercado é já dramática para estar confortável, admita mudar de estratégia quando as coisas acalmarem.

Embora muitos investidores ouçam muitas vezes de que “agora é uma boa altura para investir”, Marshall diz para não ligar. É mais importante investir de maneira consistente do que tentar fazer um dinheiro aparentemente fácil numa altura de incerteza.