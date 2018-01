70% dos contratos sem termo têm mais de 5 anos

Sete em cada 10 contratos de trabalho permanentes são de pessoas que estão na mesma empresa há pelo menos cinco anos. O peso e a acumulação destes trabalhadores mais antigos é, de resto, um dos fatores que mais tem contribuído para que os contratos sem termo continuem a ser o tipo de vínculo dominante no mercado de trabalho português.

Entre 2010 e 2016, a proporção de trabalhadores por conta de outrem com contrato por tempo indeterminado caiu de 74% para 67%, segundo dados atualizados do Livro Verde das Relações Laborais, que o Governo apresentou ontem aos parceiros sociais.

O contrato sem termo continua ser a modalidade contratual dominante mas, como assinala o documento, “esse facto deve-se em grande medida à acumulação de um stock significativo deste tipo de contratos”. Traduzindo em números: 69% dos contratos sem termo no setor privado estão atualmente concentrados em trabalhadores com mais de cinco anos. Em 2010, eram 60%.

A precariedade do mercado de trabalho é um dos dossiês em análise na Concertação Social e uma das áreas em que o Governo já manifestou intenção em legislar. Além de mais expostos a situações de pobreza, os trabalhadores com contrato a prazo são quem mais recorre ao subsídio de desemprego. Em média, 65,6% das prestações iniciais de subsídio de desemprego foram motivadas pelo fim de contratos a termo. Bem acima dos 50% registados em 2013, quando os números de desempregados bateram máximos históricos.

As rescisões por mútuo acordo (que em determinadas condições também dão acesso ao subsídio de desemprego) estiveram na origem da atribuição de 13,3% destas prestações sociais, enquanto as extinções de posto de trabalho motivaram 7,2% – menos de metade do observado em 2013.

A atualização do Livro Verde inclui informação sobre a organização do tempo de trabalho e revela que o peso do banco de horas individual (modalidade incluída no Código do Trabalho pelo anterior Governo) tem uma expressão relativamente reduzida e que pouco variou entre 2015 e 2016.

O horário de trabalho e a adaptabilidade por regulamentação coletiva são o tipo de organização dominante (abrangendo 53,6%) dos trabalhadores por conta de outrem, enquanto a adaptabilidade individual abrange 13,1%. Já a prática do banco de horas individual chega a 0,9% dos trabalhadores.

O Governo, que recusou vincular o aumento do salário mínimo de 2018 a um acordo em que se comprometia a não mexer na legislação laboral, tem igualmente referido que pretende legislar sobre o banco de horas individual.