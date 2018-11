7,2 milhões de portugueses usam internet no telemóvel

Até junho deste ano, 70 em cada 10 portugueses utilizou a internet no telemóvel, o que representa 7,2 milhões de pessoas, revela o relatório estatístico sobre o serviço móvel terrestre divulgado esta sexta-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

Estes números representam um aumento de 6,9% relativamente ao mesmo semestre do ano passado. O aumento explica-se pelo crescente número de utilizadores de internet no telemóvel, pelo facto de haver mais smartphones e mais aplicações.

No primeiro semestre do ano, registaram-se 12,3 milhões de assinantes ativos e um total de 11,7 milhões de telemóveis e a utilização do serviço móvel ascendia a 168 por cada 100 habitantes.

Quanto ao número de acessos móveis habilitados a utilizar este serviço, atingiu os 17,3 milhões, sendo que destes, 12,3 milhões foram efetivamente utilizados.

Planos e operadoras

Até junho, os portugueses falaram mais 11 minutos do que no mesmo período do ano passado, ou seja, cerca de 200 minutos por mês. O tráfego de voz móvel cresceu 7,3%, o valor mais elevado registado até ao momento.

Esta evolução deve-se ao crescimento do tráfego para fora da rede, que também cresceu devido às novas ofertas sem diferenciação tarifária.

No primeiro semestre do ano, registaram-se 12,3 milhões de assinantes ativos e um total de 11,7 milhões de telemóveis. Quando se analisa o tipo de tarifários utilizados, verifica-se que uma evolução nos planos pós-pagos e híbridos. Os planos pré-pagos têm vindo a ser cada vez menos requisitados e representam hoje 44,8% do total.

Mais de metade dos portugueses (54%) escolhe pacotes de Voz+Internet. O mesmo relatório revela ainda que há cada mais portugueses com dois cartões de telemóvel ativos. A MEO continua a ser a operadora mais escolhida (42,7%), seguindo-se a Vodafone (30,3%), e a NOS (24,7%).