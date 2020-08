77% dos portugueses poupam mais nas compras por causa da pandemia

Mais de três em cada quatro portugueses prevê poupar mais nas compras por causa da pandemia. Os dados divulgados esta terça-feira pela consultora Nielsen apontam para um reforço das compras de bens de grande consumo e para a diminuição dos gastos no exterior.

“Perante o atual clima económico e o aumento da taxa de desemprego, os consumidores podem ver-se com menos rendimentos. 77% dos portugueses afirmam ter alterado os seus gastos de forma a poupar nas compras para a casa”, refere o estudo. A percentagem de diminuição de despesas em Portugal é superior à media europeia, de 66%.

Segundo a Nielsen, “com menos gastos em refeições, viagens, entretenimento e vestuário, os bens de grande consumo passarão a ganhar um novo significado e a ser uma forma de preencher o vazio deixado por estas poupanças”.

A redução nos gastos com roupa nova e a diminuição de despesas com entretenimento fora de casa foram as respostas mais dadas pelos inquiridos da consultora no segundo trimestre deste ano.

A consultora dá mesmo dois exemplos: nas famílias onde diminuíram os rendimentos, “a compra de refeições congeladas pode substituir o que antes eram produtos de alimentação de preço mais elevado”; as famílias com rendimentos inalteradas mas onde é possível diminuir os gastos, “podem comprar uma bebida alcoólica de gama superior para beberem em casa ou expandir os seus produtos de cuidado pessoal como um substituto para as experiências de refeições fora de casa ou viagens a que não têm agora acesso”.