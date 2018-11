7700 pediram reavaliação da casa para baixar IMI

Os proprietários que prendam reavaliar o valor patrimonial (VPT) da sua casa e ver o resultado refletido no valor do Imposto Municipal sobre os Imóveis que terão a pagar em 2019 deverão avançar com o pedido até ao dia 31 de dezembro. Desde o início deste ano já chegaram à AT milhares de pedidos com esta finalidade.

Como a atualização do VPT (sobre o qual incide a taxa do imposto) não é automática, a lei permite que os proprietários possam pedir uma reavaliação decorridos três anos da anterior.

Este pedido – que é gratuito – pode ser feito diretamente nas repartições ou através do Portal das Finanças, sendo necessário, para o efeito, preencher um impresso – o Modelo 1. Os dados disponíveis indicam que no ano passado, a AT recebeu por via eletrónica 9256 destes pedidos e que este ano já deram entrada 7687.

Nesta atualização são tidos em conta os critérios que servem de referência à fixação do VPT e que estão relacionados com a localização, idade, preço por metro quadrado (anualmente definido pelo governo) ou a área do imóvel. Ainda que à primeira vista possa parecer que o pedido poderá resultar numa redução imediata do valor, tal não está à partida garantido.

Por esse motivo, o conselho de António Ernesto Pinto, fiscalista da Associação de Defesa do Consumidor – Deco, é que, antes de correr a entregar o Modelo 1, faça uma simulação.

É verdade que o preço por metro quadrado está fixado nos 603 euros desde 2010 pelo que quem comprou casa em data anterior poderá ter vantagem em avançar com um pedido de atualização. Ao mesmo tempo imóvel ganhou alguns anos e beneficiará do peso do coeficiente de vetustez. Mas nesta contabilização de parcelas há que ter em conta a evolução dos coeficientes de localização, porque esta pode anular os restantes ‘ganhos’.

É possível reunir todos os dados necessários no Portal da AT e usá-los no simulador que a Deco disponibiliza no seu site (www.paguemenosimi.pt) e que já foi usado para fazer mais de 900 mil simulações.

Na contas da Deco há o risco de cerca de 4 milhões de imóveis estarem a pagar mais IMI do que o devido pelo facto de não haver uma atualização automática do VPT que tenha em conta o preço por metro quadrado e a idade da casa.

Além de pedidos de avaliação, o Modelo 1 é também o impresso entregue na AT pelos construtores após a conclusão de obras de edificação para efeitos de inscrição na matriz predial.