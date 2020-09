82% dos portugueses receia que emprego seja impactado pela pandemia

Tendo em conta os rendimentos atuais, 40% dos inquiridos num inquérito da Fixando revela que, caso exista um novo estado de emergência ou confinamento, não conseguirá suportar financeiramente a situação.

A plataforma Fixando questionou uma amostra sobre a situação de contingência, que foi alargada a todo o território nacional no dia 15 de setembro, e como poderá afetar a vida profissional e financeira. A esmagadora maioria dos inquiridos (82%) afirmou estar preocupada com o possível impacto da pandemia no emprego atual.

Já 68% dos inquiridos afirma que o seu emprego ou negócio foi afetado pela pandemia, revelando uma quebra mensal nos rendimentos.

Em relação à situação de contingência, 62% acredita que os negócios portugueses serão afetados pelas medidas.