84% dos consumidores dispostos a trocar dados pessoais por descontos online

De acordo com um novo estudo da Kaspersky, os consumidores estão, este ano, mais predispostos a correr riscos no que toca à partilha de informações pessoais, como endereços de e-mail e números de telefone, para que a poupança nas compras de Natal seja maior.

Esta é uma época em que os níveis de consumo tendem a aumentar, no entanto, a pandemia de covid-19 veio implementar algumas mudanças na vida dos consumidores. O objetivo é gastar o menos possível e, para isso, ficam esquecidos alguns cuidados na hora de comprar online.

Com os vários alertas para possíveis fraudes em plataformas digitais, apenas um quarto dos consumidores está consciente de que estas ocorrem com maior frequência durante períodos festivos e de promoções. Inclusive, menos de um quinto afirma que só fará compras em grandes marcas para evitar comprometer a sua segurança.

Quanto às plataformas onde compram, apenas 33% dos inquiridos afirma não estar disposto a utilizar websites de caráter ilegítimo para obter descontos e 29% alega conhecer os potenciais riscos que podem advir dessas práticas.

"As compras online são uma forma tentadora e fácil de gastarmos o nosso dinheiro. E-mails com ofertas estão sempre a surgir na nossa caixa de entrada e com apenas alguns cliques, os artigos podem ser encaminhados para as nossas casas. Mas, na maior parte das vezes, este pode ser um negócio arriscado" adverte David Emm, investigador de segurança da Kaspersky.

"À medida que as marcas vão lançando as suas promoções sazonais, os cibercriminosos estão atentos a qualquer deslize para tirar partido dos consumidores. Tendo em conta o período de crise que atravessamos, quaisquer descontos serão muito tentadores", acrescenta.

Assim, a Kaspersky reuniu algumas recomendações, para que na hora de comprar, o faça em segurança.

1. Comprar apenas em lojas online legítimas. É sempre mais seguro escrever o endereço do site ou selecioná-lo a partir dos marcadores, em vez de clicar num link.

2. Realizar as compras através de métodos de pagamento seguros. Pagar com cartões de crédito ou serviços de pagamento mais complexos, de modo a que as transações permaneçam protegidas.

3. Verificar os descontos. Se receber um desconto por e-mail ou mensagem, verifique se o remetente e quaisquer ligações web são legítimas.

4. Manter o seu software e as aplicações dos dispositivos atualizadas, e proteger todos os seus dispositivos com uma solução de segurança de confiança.

5. Gerir as suas palavras-passe. Os gestores de palavras-passe podem ajudá-lo a fazer compras em várias lojas, armazenando em segurança as suas credenciais.