853 pessoas impedidas de entrar em Portugal em 10 dias de reposição de fronteira

O Ministério da Administração Interna dá conta de que, até ao final do dia desta quinta-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) controlou a entrada de mais de 87 mil pessoas em território nacional, no âmbito da reposição temporária de controlo de fronteiras com Espanha, iniciada a 16 de março.

Em dez dias de controlo de fronteiras, 853 foram impedidas de entrar em Portugal. O MAI dá ainda conta de uma detenção por uso de autorização de residência falsa, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, Chaves.

O maior número de recusas de entrada foi feito em Valença, com a proibição de 286 pessoas. Seguiram-se Caia (199), Castro Marim (154), Vilar Formoso (84), Vila Verde de Ficalho (57), Vila Verde da Raia (40), Quintanilha (16), Marvão (10) e Termas de Monfortinho (7).

Com nove Pontos de Passagem Autorizados (PPA), a Administração Interna indica que o maior número de passagens foi feito em Valença, com mais de 40 mil cidadãos. Segue-se Vila Verde da Raia, em Chaves, com 12534 pessoas. O menor número de controlos foi feito no PPA Marvão, em Portalegre, por onde passaram 807 pessoas.

O objetivo deste controlo, decretado na semana passada, passa por vedar as deslocações de cidadãos em turismo e lazer entre Portugal e Espanha, para conter a propagação da covid-19.

A GNR, responsável pela fiscalização de viaturas durante esta operação, fiscalizou 57.382 viaturas ao longo destes dez dias de reposição de fronteiras. Nos pontos de passagem não autorizados, foram reencaminhadas 207 viaturas e 531 cidadãos para os PPA. Foi ainda registado um crime por condução sem habilitação legal, indica o MAI.