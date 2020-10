888 contorna covid e apresenta receitas de 323 milhões

O grupo internacional de jogo online 888, que opera em Portugal nos jogos de casino e de poker, viu as receitas do primeiro semestre deste ano escalarem para 379 milhões de dólares (cerca de 323 milhões de euros), um aumento de 37% face ao período homólogo de 2019.

Os jogos de casino foram os grandes impulsionadores da performance da 888, que escapou assim aos efeitos negativos da covid-19. Esta atividade valeu, nos primeiros seis meses do ano, 260 milhões de dólares em receitas, mais 48% do que em igual período do ano passado. Já as apostas desportivas apresentaram um aumento marginal de 1% para 44,1 milhões.

Apesar de não revelar dados do negócio em Portugal, a 888 está de pedra e cal no mercado nacional, que considera de importância estratégica e base de expansão para outros países de língua portuguesa, diz Mónica Rangel, gestora da empresa no nosso país. Neste momento, a marca tem a decorrer uma campanha publicitária em vários meios de comunicação para aumentar a sua visibilidade junto dos jogadores portugueses.

As ambições da 888 estendem-se também à área das apostas desportivas. Como adianta a responsável, “num mercado em constante evolução pode fazer sentido a médio/longo prazo” deter uma licença para este segmento.

A operar há pouco mais de um ano em Portugal, a 888 concebeu a sua estratégia apostando na criação de uma marca local. Como afirma Mónica Rangel, “somos uma marca global mas sempre tivemos muito presente um cuidado especial com os costumes e características específicas dos países onde atuamos. A língua portuguesa, os hábitos dos consumidores, a forma como se relacionam com os produtos e os temas que lhes são importantes são chave no crescimento”.

No entanto, a atividade em Portugal enfrenta algumas dificuldades. Como sublinha Mónica Rangel, “o maior constrangimento para o crescimento do jogo online em Portugal é, sem dúvida alguma, o jogo ilegal e o seu impacto na atividade dos operadores licenciados e legais no país”.

A gestora lembra que os sites de jogo ilegal captam cerca de 55% do mercado, “o que é um peso tremendo, não só para os operadores mas também para o país, que acaba por não recolher benefícios desta atividade”. As operações legais têm também uma tarefa mais penosa.

O leque de jogos regulados é menor, o que reduz a possibilidade de concorrer em bases iguais com os ilegais, as regras do negócio são mais apertadas e há um investimento muito mais pesado dos licenciados para apelar ao jogador.

O grupo 888 tem sede em Gibraltar e licenças de jogo online nos mercados de Gibraltar, Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália, Suécia, Dinamarca, Irlanda, Roménia e nos EUA, nos Estados de Nevada, Nova Jersey e Delaware.