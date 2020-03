A agricultura não para, promete a CAP que tem linha telefónica de apoio

Para todos alimentar a agricultora não parar. É esta a mensagem da Confederação de Agricultores de Portugal numa campanha que arranca esta segunda-feira para divulgar uma linha telefónica de apoio aos agricultores nesta fase do surto do Covid-19.

O vídeo mostra vários agricultores associados de diversos sectores da atividade agrícola a enviar uma mensagem aos portugueses: a agricultura não pára para que possa ficar em casa.

A linha “A agricultura não pára”, está acessível no número 217 100 000 e funcionará todos os dias úteis, entre as 9 e as 17 horas. Será assegurada por técnicos especialistas da CAP e “servirá igualmente para a Confederação recolher, diretamente do terreno, informação sobre as principais dificuldades com que os agricultores e comunidades rurais se debatem na sua atividade diária, de forma a informar o Governo e, assim, garantir o funcionamento do setor agrícola, do Mundo Rural e da cadeia de abastecimento nacional”, refere a CAP em comunicado.