Campanha da ANAC para boa utilização de drones à espera de Centeno

A adoção de standards globais na aviação civil é um passo decisivo para garantir a segurança do transporte aéreo, segundo o presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). À margem de uma conferência promovida pela Organização da Aviação Civil Internacional, que decorre até esta quinta-feira em Lisboa, Luís Miguel Ribeiro disse ao Dinheiro Vivo que “a aviação é um sistema ultra seguro e precisa de continuar a sê-lo”.

“Um sistema de transportes é tão sólido quanto mais sólidos forem todos os seus elos”, defende. Para tal, o que se ambiciona agora é que este encontro culmine com a aprovação de um roadmap para a implementação de medidas globais na região da Europa e Atlântico Norte.

A este cenário, soma-se uma visão de futuro, onde a ANAC não exclui a possibilidade de vir a alinhar estratégias com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. “Ajudar os nossos colegas de Moçambique a sair da lista negra da aviação da Comissão Europeia foi um marco importante para eles e para nós”, sublinha.

Imputando responsabilidades ao Governo, Luís Miguel Ribeiro lamentou ainda o atraso da implementação da campanha da ANAC “Voa na Boa”, destinada a promover regras na utilização de drones. “Não dependemos do orçamento do Estado para a nossa atividade, mas precisamos de autorização para gastá-lo”, ironizou, referindo-se à demora do aval por parte do ministro das Finanças, Mário Centeno, que espera que chegue “o mais depressa possível”.

“O registo é muito útil para responsabilizar os proprietários”, continuou. Porém, e embora considere que “Portugal está à frente de vários países” enquanto cumpridor das regras, o que “falta é consciencializar”. Segundo o presidente da ANAC, a maioria dos acidentes que envolvem estes aparelhos devem-se a falta de informação.

Entre as prioridades da ANAC encontra-se também a cibersegurança, pela dependência da aviação a sistemas informáticos. “Num país como Portugal, que depende em grande medida do turismo, um ataques destes pode ter efeitos muito significativos”, alerta.