A banca pós-Covid, transparência e boas práticas em debate 

António Horta Osório (à esquerda) e Mário Centeno

A banca vive grandes desafios de governance, ao mesmo tempo que enfrenta a grande crise provocada pela pandemia. Nunca como hoje a transparência e boas práticas foram tão relevantes, por isso o Dinheiro Vivo e a TSF voltam a organizar a Money Conference, na qual os banqueiros irão debater desafios, oportunidades e caminhos para o futuro.

António Horta Osório, CEO do Lloyd's Bank, volta a marcar presença neste evento, que é já um marco na agenda financeira. O governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, também estará presente na Money Conference.

Os cinco grandes banqueiros do Millennium BCP, Novo Banco, CGD, BPI e Santander debatem a banca pós-Covid, o presente e o futuro de um setor estratégico que pode ajudar a relançar a economia nacional, sem esquecer as regras da transparência e boas práticas. O evento tem o apoio da EY e realiza-se dia 20 de novembro, a partir das 8h30, e pode ser acompanhado online aqui no Dinheiro Vivo e também na TSF.