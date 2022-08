A conta da eletricidade vai subir?

© EPA/KIM LUDBROOK

O que está em causa?

Para fazer face ao disparo dos preços da energia por causa da guerra na Ucrânia, Portugal e Espanha criaram um mecanismo para limitar o preço do gás natural utilizado na produção de energia elétrica, combustível que costuma ditar os preços no mercado grossista e geralmente é mais caro do que as fontes renováveis. Uma solução que, segundo as elétricas, não era a mais indicada para Portugal uma vez que, ao contrário de Espanha, a maioria dos consumidores têm contratos com preço firme e não indexados ao mercado diário.

Quem pode ter que pagar mais?

Na prática, a diferença entre o teto máximo de 40 euros por MWh e o preço real do gás utilizado na produção de eletricidade é suportado pelos consumidores que beneficiam deste mecanismo, ou seja, que têm ofertas comerciais com indexação ao mercado diário (spot) e novas contratações. Normalmente, este tipo de contratos são utilizados mais pelas empresas e indústria. Em Portugal, a maioria das famílias tem contratos com preços fixos que são atualizados anualmente, podendo, contudo, haver revisões extraordinárias, algo que já aconteceu devido à crise energética.

A fatura da luz vai aumentar?

Segundo Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa, este mecanismo ibérico pode levar à subida em 40%, ou mais, da fatura dos consumidores já a partir deste mês. Um número que foi refutado de imediato e considerado "alarmista" pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba. A EDP Comercial, que tem uma quota de 73%, descartou novos aumentos até ao final do ano, "salvo se houver situações excecionais". Já a Galp refere que ainda está a avaliar o impacto decorrente do mecanismo para travar os preços do gás natural, adiantando que a decisão "será tomada a curto prazo". Por seu lado, o regulador do setor (ERSE) alertou que os comercializadores de energia estão isentos do pagamento do custo do mecanismo. Nesse sentido, os seus clientes com ofertas comerciais de preço firme "não poderão ser onerados por um custo que o comercializador não incorreu".