A covid também veio desarrumar o cabaz dos preços portugueses

Este ano, a alimentação pesa mais no IPC, resultado das despesas feitas no ano anterior. © Orlando Almeida/Global Imagens

Foi em julho do ano passado que a União Europeia reabriu fronteiras, permitindo o descolar da aviação, e a hotelaria portuguesa voltou aos poucos a abrir portas. Mas teve de passar um ano até que os efeitos da retoma de voos e do alojamento aterrassem no cabaz de preços nacional, fazendo descolar a inflação homóloga de 0,5% em junho para 1,5% no último mês.

Só em julho de 2020 é que o Instituto Nacional de Estatística recuperou a visibilidade sobre os preços de alojamento e viagens aéreas. Até lá, foi necessário estimar preços com base em recomendações do Eurostat, replicando variações verificadas em 2019. O efeito acabou por ser o de uma sobrevalorização dos preços nos meses de abril a junho de 2020, o que até ao mês passado teve o efeito de tornar mais pequenas as variações homólogas registadas em 2021

Assim, a falta de preços em 2020 conteve as subidas de 2021 até junho. Em julho, finalmente, o índice de preços no consumidor (IPC) surge já normalizado e o resultado é o tal salto de um ponto percentual frente à inflação de junho.

Este sobressalto é um dos efeitos da pandemia que vieram no ano passado pôr em rebuliço os indicadores que servem, a nível nacional, para atualizar pensões, salários, prestações sociais, rendas, portagens. E que, a nível europeu, e via índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), determinam a força com que o Banco Central Europeu (BCE) injeta ou reduz liquidez nas economias para, assim, ir ao encontro da meta de inflação da Zona Euro (2%, mas eventualmente mais, se for temporária).

Preços perdidos

Portugal não foi o único país que perdeu os preços de vista durante os confinamentos. Na verdade, o fenómeno foi global, e um quebra-cabeças para as autoridades estatísticas em vários países.

Onde simplesmente não havia oferta disponível, com grande parte do comércio e dos serviços de portas fechadas, como no caso da hotelaria, a opção foi estimar com base no comportamento passado.

Entre os vizinhos da Zona Euro, Portugal esteve entre os que mais tiveram de imputar ao cabaz preços que não existiam. Em abril, quase metade dos preços portugueses (43%) foram estimados e não observados, segundo o Eurostat; só Eslováquia e França tinham percentagens superiores. A proporção foi caindo ao longo do tempo, mas mantinha-se ainda no mês passado nos 5%, sendo a maior no grupo da moeda única.

Mas esta não foi a única dificuldade. A cada mês, há até de 150 entrevistadores do INE que, por todo o país, recolhem preços em mercados, grandes superfícies, lojas tradicionais e outros estabelecimentos, numa prática que foi impossível em vários momentos. Uma solução foi a de varrer os preços do comércio online, através da técnica de webscrapping, o que teve expressão sobretudo no vestuário, nas grande superfícies, mas deixou de fora o pequeno comércio de proximidade - logo aquele que mais se animou com os confinamentos. O INE conta também habitualmente com muitos dados administrativos, incluindo preços de rendas a partir de milhares de recibos eletrónicos remetidos à Autoridade Tributária ou preços de medicamentos tabelados pelo Infarmed.

Ao longo de 2020, houve ainda limitações nos preços de várias rubricas importantes para as famílias, como água e saneamento, portagens ou parquímetros, naquele que foi outro efeito da pandemia. Mas há vários outros, e com impacto de mais longo prazo.

Portugal era, em junho, o país com maior diferencial na taxa de inflação homóloga medida pelo IHPC relativamente à taxa conjunta do euro, aquela que serve de guia ao BCE.

Se a generalidade dos países europeus entrou em simultâneo em lockdown na primavera de 2020, já os processos de reabertura foram-se desencontrando, com reflexos importantes nas variações de preços dentro da Zona Euro. Portugal era, em junho, o país com maior diferencial na taxa de inflação homóloga medida pelo IHPC relativamente à taxa conjunta do euro, aquela que serve de guia ao BCE. O fosso era de 2,5 pontos percentuais, tendo caído para 1,1 pontos já em julho. Agora, é Malta o mais distante do grupo.

O desvio maior de Portugal explica-se também pela maior dependência do turismo em duas frentes. O turismo pesa mais no cabaz nacional harmonizado para comparações europeias do que no cabaz de países como a Alemanha. E também por isso foi maior a percentagem de preços que tiveram de ser incluídos por estimativa.

As famílias portuguesas foram das que mais alteraram o consumo em 2020, gerando a 5ª maior revisão no cabaz de inflação em 28 países da OCDE.

Mais máscaras, menos voos

Mas, a pandemia não alterou apenas a forma como se compra. Mudou também o que se compra e quanto se compra. Se as máscaras e o álcool-gel entraram no cabaz, saíram em 2021 os preços de voos de rotas que deixaram de ser realizadas. Nomeadamente, da TAP.

Já o peso relativo dos bens do cabaz de preços sofreu a quinta maior revisão entre 28 países da OCDE, atrás de Irlanda, Itália, Reino Unido e Grécia. Em 2021, o IPC passou a valorizar mais alimentação, habitação, saúde e comunicações, atribuindo menos peso a transportes, alojamento e restauração, em linha com o que foi a despesa dos portugueses no ano passado, apurada pelas contas nacionais. A alteração tenderá a fazer com que, até dezembro, pelo menos, o índice espelhe em maior medida a evolução dos preços que mais pesam nos orçamentos das famílias com menos rendimentos. Foram também estes os que mais subiram em 2020.