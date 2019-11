A estratégia da Google para pôr as pequenas empresas no Maps

Como dona de uma pequena adega em Seattle, Kim Spalding só queria produzir bons vinhos. Mas o negócio que a norte-americana criou com o marido obrigava-a a desdobrar-se em funções: tanto vestia a pele de comercial como de diretora de marketing, contabilista, secretária ou distribuidora. A adega acabou por fechar mas a experiência de Kim Spalding como empreendedora continua a ser posta à prova. Hoje, a missão da ex-empresária é colocar no Maps todas as pequenas empresas do mundo.

Em Portugal, a diretora global da Google para Small Business Ads tem um longo caminho a percorrer. Segundo a gigante tecnológica, 99,9% das empresas portuguesas são de pequena ou média dimensão. E milhares não existem na internet. “Tal como eu, há muitos pequenos empresários que sentem dificuldades na gestão do tempo. E, no que toca ao marketing digital, alegam que além de não terem tempo, não têm conhecimentos. Não sabem que com as nossas ferramentas conseguem, por exemplo, ter um website a funcionar em 10 minutos”, explica em entrevista ao Dinheiro Vivo.

No departamento que Kim Spalding lidera, Golias dá a mão a David. Afinal, lembra a responsável, “a Google também começou por ser uma pequena empresa”. Na Europa, 67% dos empregos são criados por estes negócios e 57% do PIB deriva dos bens e serviços que os mesmos geram.

Num futuro pouco longínquo, o aumento da população mundial e a evolução tecnológica vão engolir empregos, reconhece Spalding. De acordo com a ONU, as micro, pequenas e médias empresas serão decisivas na criação dos 600 milhões de postos de trabalho necessários até 2030 para acomodar as mudanças. “O nosso objetivo é dar-lhes as ferramentas necessárias para o sucesso. Queremos que todos os negócios sejam fáceis de encontrar no motor de busca e no Maps”.

Nos últimos cinco anos surgiram mil milhões de novos utilizadores de internet, e o número vai continuar a aumentar. E está provado, destaca Spalding, que antes de se deslocarem a uma loja, os consumidores vão primeiro “googlar”.

“Cerca de 90% dos consumidores europeus que visitam um estabelecimento vão pesquisá-lo no motor de busca ou no mapa na semana anterior. E em Portugal, especificamente, 98% dos adultos recorrem ao motor de busca”.

Para replicar no planeta Google todas as empresas que habitam no planeta Terra, a tecnológica tem vindo a aperfeiçoar três ferramentas de marketing digital: o Google My Business, o Smart Campaigns e o Grow With Google, que em Portugal se chama Atelier Digital.

“A primeira coisa que as empresas devem fazer é ir ao Google My Business e assinalar a sua presença no motor de busca e no Maps, que é grátis. Além das informações básicas, aconselhamos os empresários a responder às críticas, sejam positivas ou negativas. Isto cria confiança nos clientes e atrai outros consumidores”.

O passo seguinte é criar um anúncio. A ferramenta Smart Campaigns foi lançada em Portugal há um ano e, desde então, as empresas aumentaram em 70% a precisão com que fazem chegar os anúncios aos clientes certos.

O último conselho que Kim Spalding deixa aos pequenos empresários que ainda não estão online é aproveitarem a época natalícia, que começa já em novembro. No ano passado, a semana da Black Friday foi a que registou mais pesquisas relacionadas com consumo no Google em Portugal.