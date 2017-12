A história da Europa contada em… emojis

Para tornar uma história muito longa mais curta, nada do que recorrer a emojis. Foi o que fez a Comissão Europeia. Habitualmente associada a burocracia, a comunicados longos e técnicos – e aborrecidos para muitos dos cidadãos europeus – a Comissão Europeia decidiu contar uma história que vai de 1939, com o rebentar da Segunda Guerra Mundial, até aos dias de hoje recorrendo aos famosos símbolos. São 78 anos contados em smiles, likes, bandeiras e outros símbolos coloridos. Com o título “A nossa história EUmoji”, o vídeo foi divulgado pela Comissão Europeia na rede social Twitter, no dia 22 de dezembro, foi visto por 43 mil pessoas e teve cerca de mil partilhas.

Para os que quiserem saber mais, a história da União Europeia – contada em palavras – está disponível em português numa página da União Europeia na Internet.