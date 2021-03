"A ideia de transformar a ADSE num SNS 2 não vai acontecer com este governo"

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local na Assembleia da República em Lisboa, 2 de fevereiro de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, justificou esta terça-feira algumas exclusões no alargamento da ADSE a contratos individuais de trabalho com a necessidade de não "desvirtuar" o subsistema de saúde dos funcionários públicos, apesar da "filigrana complexa" de que é feito o setor público.

"O critério é serem pessoas coletivas públicas e não serem sociedades anónimas ou sociedades por quotas", defendeu a governante, em resposta aos deputados sobre a exclusão das empresas municipais da lista de entidades abrangidas pelo alargamento legislado no início deste ano. De resto, juntou, também entidades nacionais como RTP ou Infraestruturas de Portugal ficam de fora.

"Onde é que eu, decisor político, traço a fronteira para não desvirtuar a ADSE?", perguntou, retoricamente, ouvida esta terça-feira a pedido do PSD na Comissão parlamentar de Administração Pública.

Alexandra Leitão respondeu com exemplos: empresas de capitais públicos ("Se amanhã, os capitais públicos forem vendidos, tira-se a ADSE a essas pessoas?", atirou) ou parcerias público-privadas, como as concessionárias de autoestradas, por exemplo. "É a própria caracterização da ADSE que está em causa", disse.

À crítica da deputada social-democrata Carla Barros, que considerou que o governo se comportou como "elefante numa loja de porcelana" na redação da lei, Alexandra Leitão defendeu que o diploma vai ao encontro das preocupações do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE de não tornar o subsistema de saúde num "seguro público de saúde" aberto a todos, ao mesmo tempo que assegurou ter ouvido os representantes dos trabalhadores "dezenas de vezes" apesar de não ser a isso obrigado.

"A ideia de transformar a ADSE num Serviço Nacional de Saúde 2 não vai acontecer com este governo", afirmou, justificando que a matriz da ADSE é que esta é "uma responsabilidade do Estado enquanto empregador", conforme a origem histórica do subsistema.

Mais de 41 mil inscritos

Neste alargamento, ficam de fora trabalhadores de empresas municipais, de reguladores e dos hospitais de Loures e Cascais, em resultado do que a legislação definiu.

A legislação do alargamento prevê que possam inscrever-se todos os trabalhadores das entidades públicas previstas na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, instituições de ensino superior públicas e ainda "entidades públicas empresariais, independentemente de serem do Estado, regionais ou municipais, desde que não tenham caráter industrial ou comercial".

Contudo, o que sucede, alertam os deputados, é que há trabalhadores de serviço público que, por terem empregador privado, não têm acesso à ADSE, havendo colegas "ao lado" que têm - o que sucede entre os trabalhadores dos hospitais.

Inicialmente, com este alargamento, o governo previu fazer chegar a ADSE a mais 100 mil subscritores, acrescidos de mais 60 mil familiares, com a finalidade de aumentar a sustentabilidade financeira da ADSE e, também, garantir mais justiça no acesso ao subsistema. Até esta terça-feira, mais de 41 mil trabalhadores inscreveram-se, segundo Alexandra Leitão.

Os deputados do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, e também do PCP, quiseram saber se haverá novo alargamento - só com a atual "matriz", sem considerar sociedades anónimas, respondeu a ministra - e a razão pela qual não é aberta a ADSE a ex-beneficiários "arrependidos".

Alexandra Leitão defendeu que não seria justo dar os benefícios sem os tempos de contribuição, considerando que os trabalhadores poderão ser menos "solidários" com o sistema e mais calculistas na sua adesão: "Tenho 30 anos, tenho mais 30 anos de vida sem doenças à minha frente. Aos 50 anos, entro", exemplificou.

Outra questão colocada foi a possibilidade de os descontos de 3,5% dos trabalhadores públicos passarem a incidir apenas sobre 12 meses de salário, e já não sobre subsídio de férias e subsídio de Natal - um hipótese que o governo exclui. "Só adoecemos em 12 meses, mas em Portugal ganhamos em 14 meses", respondeu a ministra.