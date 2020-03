A lista dos estabelecimentos que podem ficar abertos

O Governo esteve reunido em Conselho de Ministros, pelo segundo dia consecutivo para desenhar as medidas que vão vigorar durante a situação de exceção decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Os ministros estiveram ainda a afinar as medidas que dão corpo ao estado de emergência declarado pelo Presidente da República e em vigor desde as 00h00 de quinta-feira, dia 19 de março, até às 23h59 do dia 2 de abril de 2020.

A lista de estabelecimentos que podem ficar de portas abertas durante o estado de emergência:

1. Minimercados, supermercados, hipermercados,;

2. Frutarias, talhos, peixarias, padarias;

3. Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares;

4. Produção e distribuição agroalimentar;

5. Lotas;

6. Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto;

7. Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente decreto;

8. Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;

9. Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;

10. Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;

11. Oculistas;

12. Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;

13. Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;

14. Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros);

15. Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);

16. Jogos sociais;