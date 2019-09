A maior horta urbana do mundo vai nascer num telhado

Vista de cima será igual a tantas outras, mas a nova horta que a empresa Agripolis está a desenhar em França está longe de ser comum. Terá 14 mil metros quadrados, será instalada numa zona urbana de Paris e, mais importante, no telhado de um prédio.

O projeto de instalação de uma horta urbana não é inédito, mas esta será maior do que qualquer outra. Terá 30 espécies de plantas, capazes de produzir 1000 quilos de frutas e vegetais na época alta. O projeto vai ser vigiado por 20 jardineiros que seguirão métodos de produção biológica.

Pascal Hardy, fundador desta empresa, explicou ao The Guardian que quer ver reconhecido este projeto como um modelo de produção agrícola sustentável. “Vamos usar produtos de qualidade, e respeitar os ciclos naturais de crescimento, tudo no coração de Paris”.

O projeto nasce na primavera do próximo ano em cima do maior complexo de exposições de Paris, o Paris Expo Porte de Versailles. Esta quinta também terá o seu próprio restaurante e um bar com capacidade para 300 pessoas. Além disso, haverá uma zona de cultura comunitária.

“Os nossos produtos serão usados para alimentar os habitantes da zona sudoeste da cidade de Paris, seja de forma direta com caixas de vegetais ou através das lojas, hotéis e cantinas”, disse Hardy, que rejeita a utilização de pesticidas ou químicos nesta produção.