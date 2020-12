A pandemia, a crise económica e social e a recuperação do país. As três razões de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa © EPA/MANUEL DE ALMEIDA / POOL

"Porque temos uma pandemia a enfrentar, porque temos uma crise económica e social a vencer, porque temos uma oportunidade única de, além de vencer a crise, mudar para melhor Portugal".

Foram estas as razões apontadas por Marcelo Rebelo de Sousa para apresentar a recandidatura a um segundo mandato na Presidência da República.

Numa pastelaria bem perto do Palácio de Belém, Marcelo demorou 10 minutos a anunciar a recandidatura há muito esperada e não houve direito a perguntas dos jornalistas, afirmando que não abandona a meio.

"Não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar o que todos sabemos irem ser as adversidades e impopularidades de amanhã pelo comodismo pessoal ou familiar de hoje", acrescentou o Presidente da República e recandidato.

"Tal como há cinco anos, cumpro um dever de consciência", frisou.

As razões do calendário

O agora recandidato Marcelo Rebelo de Sousa explicou depois a razão para só agora anunciar a entrada na corrida a Belém.

"Anuncio-vos isto só hoje porque quis promulgar as novas regras eleitorais antes de convocar a eleições", começou por apontar Marcelo, acrescentando que "quis convocar a eleição como Presidente, antes de avançar como cidadão". E também a pandemia influenciou a decisão do calendário. "Ainda, e sobretudo, porque, perante o agravamento da pandemia no outono, quis tomar decisões essenciais sobre a declaração do segundo estado de emergência, as suas renovações e a sua projeção até janeiro em tempos tão sensíveis como o Natal e o Fim do ano como Presidente e não como mandato", apontou.

O presidente recandidato agradeceu depois o apoio ao longo dos últimos cinco anos do primeiro mandato. "Sem eles teria sido mais difícil lidar com o esforço de saída do défice excessivo e a crise na banca em 2016. Com a tragédia dos fogos em 2017. Com a lentidão de tantos em entenderem os movimentos inorgânicos que irrompiam em 2018 e com o longuíssimo processo eleitoral iniciado nesse ano e concluído em 2019 e em especial com a pandemia, a paragem económica e o desemprego em 2020", indicou.

"Portuguesas, portugueses a escolha é vossa", acrescentando que "renovar a confiança em quem conheceis, semana após semana há pelo menos 20 anos e em especial nestes cinco anos vividos em comum não apenas feitos de palavras ou de atos. Ou escolher alguém diferente. Humildemente aguardo o vosso veredito".

"Tenho a certeza de que seja ele qual for será para o bem de Portugal. Porque nestes tempos de sacrifício, mais do que noutros de bonança, cada português conta e é com cada um e todos eles que juntos vamos enfrentar a pandemia, vencer a crise e refazer Portugal", conclui.

Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.

Professor catedrático de direito jubilado, antigo presidente do PSD e comentador político televisivo, assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016.

No dia 24 de novembro, o Presidente da República marcou as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.