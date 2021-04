"A pandemia não passou", diz António Costa, que pede contenção nas esplanadas

O primeiro-ministro, António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

João Pedro Henriques/DN com Dinheiro Vivo 06 Abril, 2021 • 13:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A pandemia não passou", afirmou esta terça-feira ao final da manhã António Costa, pedindo contenção às pessoas nas esplanadas, "Que possamos viver este momento de reabertura com todas as cautelas", acrescentou um dia depois da segunda fase de desconfinamento.

O primeiro-ministro fez um apelo aos cidadãos que "estão a aproveitar a reabertura de várias atividades", como as esplanadas: "É muito bom que o possam fazer, mas é muito bom que o possamos continuar a fazer", disse António Costa, depois de ontem terem sido divulgadas pela comunicação social imagens de esplanadas repletas de pessoas. É, por isso, "essencial", diz, "que possamos viver este momento de reabertura com todas as cautelas".

"A pandemia não passou, o vírus continua a estar aí", advertiu Costa, lembrando que hoje a variante predominante é a britânica, que se caracteriza pela enorme transmissibilidade.

Alerta para os concelhos de maior risco

Sobre a possibilidade de travar o plano de desconfinamento nos concelhos de maior risco, António Costa considera que "a avaliação deve ser feita todos os dias. Se a comunidade verificar que o seu concelho está a ter uma evolução no sentido negativo isto requer especial cuidados".

O primeiro-ministro alerta que "se os cuidados não produzirem os efeitos que todos nós desejamos, obviamente aí vamos ter de tomar as medidas que não desejamos tomar"

"Vamos mobilizar as autoridades, aumentar a testagem, mas é fundamental que cada um seja responsável pelo seu próprio comportamento", enfatiza Costa.

(Em atualização)