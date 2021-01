A partir de hoje já não é possível comprar roupa ou livros nos supermercados

Clientes às compras no supermercado (PATRIK STOLLARZ / AFP) © PATRIK STOLLARZ / AFP

A decisão foi anunciada na semana passada: os hiper e supermercados não podem vender produtos de cinco categorias de produtos, com o ministério da Economia a indicar que se pretende evitar concorrência desleal com as lojas que tiveram de encerrar, ao abrigo das medidas do estado de emergência.

Assim, a partir desta segunda, dia 18, já não poderá comprar em hiper e supermercados produtos de cinco categorias:

- mobiliário, decoração e produtos têxteis para o lar;

- jogos e brinquedos;

- livros;

- desporto, campismo e viagens;

- vestuário, calçado e acessórios de moda.

No entanto, as grandes superfícies podem manter as vendas de produtos destas categorias nas opções de venda online ou recolha em loja, o chamado click and collect.

A medida foi anunciada num despacho do Governo, na semana passada. cujo conteúdo já tinha sido revelado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Esta pausa do fim-de-semana terá sido feita com o intuito de dar tempo às lojas para recolher os artigos em causa das prateleiras.

Os artigos poerão ser postos longe da vista do cliente ou isolados, sem que os clientes possam ter acesso, determinou o despacho.