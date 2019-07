A que sabe a amizade? A Super Bock mostra-o no novo anúncio na China

‘The True Taste of Friendship’ é a primeira campanha publicitária cujo conceito criativo é da responsabilidade dos novos parceiros do Super Bock Group na China, onde criou uma joint-venture. A aposta no mercado é feita, também, de uma cerveja exclusiva

Dez anos cumpridos sobre a primeira exportação de cerveja da Super Bock para a China, a empresa de Leça do Balio avança, agora, com uma campanha de comunicação criada especificamente neste mercado asiático pela GPB Shanghai. Sob o lema The True Taste of Friendship, a nova publicidade “enaltece as manifestações e as relações de amizade, desafiando os amigos para que se juntem ainda mais vezes e festejem a presença que têm na vida uns dos outros”. Ao mesmo tempo, lançou uma nova cerveja, a 1927 Crystal Wheat Beer, criada em exclusivo para o consumidor chinês.

“O Super Bock Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes e a principal exportadora nacional de cervejas, para mais de 50 países. Super Bock é a cerveja portuguesa mais vendida no Mundo, criada em 1927. São 92 anos de um património riquíssimo, caracterizado pela qualidade, inovação, know-how e diversidade cervejeira”, destaca a empresa em comunicado.

Sobre os valores do investimento associado, o Super Bock Group não dá pormenores, sublinhando, apenas que a marca 1927 “posiciona este lançamento como uma cerveja premium, desenvolvida a pensar neste mercado em particular”. Não tem qualquer relação com a marca Selecção 1927 que o grupo tem em Portugal.

A 1927 Crystal Wheat Beer foi criada pelo Mestre cervejeiro do Super Bock Group, Miguel Cancela, que usou as suas visitas à China e o contacto com a riqueza da gastronomia local para desenvolver uma cerveja “de cor brilhante cristalina” e que se destaca por uma “combinação única” de maltes de trigo e cevada para garantir a suavidade do paladar. A adição de um lúpulo especial, o lúpulo citra, confere-lhe, acrescidamente, “caráter surpreendente, através do seu aroma frutado”.

Produzida com recurso a uma técnica inovadora, o dry hopping, a 1927 Crystal Wheat Beer contacta com o lúpulo na sua fase final de produção, apresentando um aroma “mais intenso e refrescante”, mas “sem amargor”, o que aumenta “a experiência sensorial”. Servida em garrafa de 208 ml, a nova cerveja “é uma proposta moderna, destinada a um consumidor mais jovem, que procura diversidade”, explica a Super Bock. Estará disponível nos bares “mais trendy“.

Quanto à nova campanha, o filme está já a ser transmitido nos mais diversos canais digitais da marca na China, contando uma história que mostra como os amigos estão sempre presentes, seja quando juntos cantam “aquela” música, quando se abraçam e resolvem os seus problemas, quando ficam horas à conversa numa esplanada, num divertido jantar ou numa saída à noite. “É por isso que There’s no friendship like authentic friendship, sempre na companhia da Super Bock”. A celebração da Amizade sob a chancela da Super Bock chega também aos principais pontos de venda das províncias de Fujian e Zhejiang com a declinação da campanha para junto do consumidor.

“As criatividades seguem a linha de comunicação única da marca em Portugal, com o produto no centro da ação e com mensagens positivas ligadas a este valor que é a Amizade”, refere, ainda, a empresa.