"A recuperação está em andamento", afirma João Leão

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, discursa durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020 © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro das Finanças acredita que a recuperação da economia já está em curso e que o país não vai voltar a confinar.

"A recuperação está em andamento", começou por afirmar João Leão na abertura do debate sobre o Programa de Estabilidade 2021-2025 (PE202-25), na Assembleia da República, citando um conjunto de dados recentes que suportam o argumento, como a recuperação do emprego, o aumento das vendas do comércio e a recuperação dos indicadores de confiança dos consumidores.

"Alguns indicadores mais recentes já mostram a recuperação da economia", continuou o ministro das Finanças no debate da defesa do PE 2021-25. Acrescentando ainda que os dados do emprego e do desemprego também apontam para melhorias da atividade. "Hoje mesmo o INE divulgou que o desemprego recuou em março para uma taxa de desemprego de 6,5% e que o emprego aumentou. As vendas do comércio, em concreto produtos não alimentares, recuperaram para níveis de praticamente um ano", indicou.

"Os indicadores de confiança dos consumidores e o clima económico aumentaram de forma expressiva em março e em abril. As compras de multibanco dos residentes cresceram 14% face ao período pré-pandemia e as exportações de bens aumentaram 6% no primeiro trimestre, face ao período homólogo", apontou.

Desconfinamento continua

O ministro das Finanças está confiante na manutenção do calendário da reabertura do país que começou no dia 15 de março e deve ter uma nova fase já no próximo dia 3 de maio.

"A evolução favorável do número de novos casos dão-nos a confiança de que prosseguiremos para a última fase de desconfinamento, expectavelmente sem voltarmos a ter de fechar", falando de "esperança mobilizadora", numa citação do discurso do Presidente da República sobre a não renovação do estado de emergência.

O titular das Finanças sublinhou ainda "as boas notícias da crise sanitária". "Entrámos na segunda fase de vacinação e prevê-se agora que a imunidade de grupo possa ser alcançada mais cedo do que o previsto", frisou.

O Programa de Estabilidade tem de ser entregue até ao dia 30 em Bruxelas para avaliação dos serviços da Comissão Europeia.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, no dia 15 de abril, o Programa de Estabilidade 2021-25, no qual o executivo prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 4% este ano, abaixo dos 5,4% anteriormente previstos, e 4,9% em 2022.

Quanto ao desemprego, o Governo prevê que a taxa deste ano fique nos 7,3%, acima dos 6,8% com que terminou 2020, mas abaixo da anterior previsão, de 8,2%.

O défice das contas públicas portuguesas ficará nos 4,5% este ano, a partir de 2022 atingirá o valor de 3,2%, e a partir de 2023 voltará a ficar abaixo dos 3%.

Este ano, a dívida pública deverá ficar nos 128% do PIB, baixando depois para 123% em 2022, para 121% em 2023, para 117% em 2024 e 114% em 2025.

Noutras medidas, o Governo prevê também uma injeção de 430 milhões de euros no Novo Banco, via Fundo de Resolução, e 970 milhões de euros para a companhia aérea TAP.

Com Lusa