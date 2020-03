As respostas para travar o colapso económico

Até ao fecho desta edição 175 países tinham registado casos de covid-19, com mais de 490 mil confirmados, mais de 22 mil mortes. A Europa tornou-se o centro da epidemia: Espanha e Itália ultrapassaram a China em número de vítimas mortais. As economias entraram em paragem forçada e para que não fique pior e a recuperação seja mais rápida, eis o que alguns países estão já a fazer.

Portugal

As medidas anunciadas pelo governo vão no sentido de manter postos de trabalho e rendimento das famílias e evitar a destruição de empresas. Para tal, o Executivo de António Costa tem vindo a aprovar sucessivos pacotes de medidas, como linhas de crédito para setores como o turismo, a restauração, o alojamento e a indústria (calçado, têxtil, vestuário, extração, madeiras e cortiça). As linhas de crédito de três mil milhões de euros (1,4% do PIB de 2019) são disponibilizadas mediante condicionantes como a proibição do despedimento de trabalhadores. A este montante juntam-se 200 milhões para a economia em geral e uma linha dedicada através do Turismo de Portugal de 60 milhões. No pacote de medidas está a possibilidade do pagar a prestações IVA, IRS e IRC ao longo dos próximos três ou seis meses e adiar para o segundo semestre o pagamento de dois terços das contribuições sociais das empresas.

Decidida também foi a suspensão do prazo de caducidade dos contratos de arrendamento que acabassem nos próximos três meses e a prorrogação automática de subsídio de desemprego, complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção. As medidas para as empresas e trabalhadores independentes tem um valor de aumento de liquidez de perto de 9200 milhões: 5200 milhões na área fiscal, 3 mil milhões de euros nas garantias, e mil milhões nas contribuições. Os apoios ao lay-off e aos pais que precisam de ficar em casa com filhos até aos 12 anos, devido ao fecho das escolas, e outros apoios sociais terão um custo estimado de 2 mil milhões por mês, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Espanha

As medidas aprovadas pelo executivo de Pedro Sánchez somam apoios às empresas e trabalhadores afetados pelo novo coronavírus. Entre as iniciativas está um pacote no montante de 8,9 mil milhões (cerca de 0,7% do PIB) que inclui um orçamento para um fundo de contingência do Ministério da Saúde (cerca de mil milhões); transferências para os serviços regionais de saúde (2,8 mil milhões); fundos adicionais para desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra a covid-19 (110 milhões); apoio aos trabalhadores em lay-off, sem requisitos mínimos de contribuições. O governo decidiu ainda aumentar o valor da baixa para doentes infetados ou em quarentena, de 60% para 75% do salário base, pago pela Segurança Social.

Adicionalmente, foram reservados fundos de 300 milhões para futura flexibilização orçamental para apoio a dependentes, a transferência de 25 milhões para as comunidades autónomas para financiar as refeições de crianças afetadas pelo encerramento. As medidas incluem ainda isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social pelas empresas apoiadas que mantenham os postos de trabalho; prorrogação do pagamento de impostos para PME e trabalhadores independentes por seis meses (14 mil milhões); 50% de desconto no pagamento de contribuições sociais entre fevereiro e junho, entre outras.

Itália

O governo de Roma adotou um pacote de emergência de 25 mil milhões (1,4% do PIB). Inclui medidas para reforçar o serviço nacional de saúde (3,2 mil milhões) e para preservar empregos e manter o rendimento de trabalhadores em lay-off e recibos verdes (10,3 mil milhões). Para apoio às empresas, o executivo prorrogou os prazos para pagamento de impostos e adiou os pagamentos das contas de serviços públicos nos municípios mais afetados (6,4 mil milhões). Para assegurar a liquidez das empresas, foram criadas linhas de crédito no valor de 5,1 mil milhões que poderão desbloquear, no total, 350 mil milhões (com a ajuda do BCE), representando 20% do PIB.

Grécia

Apoio de 800 euros por trabalhador em lay-off pagos no início de abril, extensão automática do subsídio de desemprego, suspensão do pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social, redução do IVA para bens relacionados com a proteção contra o coronavírus (máscaras, luvas, desinfetante, sabão passam de 24% a 6%). São ainda aprovadas várias medidas para garantir a tesouraria das empresas com linhas de crédito garantidas pelo Estado helénico. O pacote financeiro é de 3,8 mil milhões de euros.

Alemanha

A câmara baixa do parlamento alemão – o Bundestag – aprovou um pacote de medidas com um montante total de 750 mil milhões de euros. É o equivalente a quase 22% do PIB do país, o maior pacote financeiro desde a II Guerra Mundial. O conjunto de medidas consta de um orçamento suplementar de 156 mil milhões, incluindo um fundo de resgate até 50 mil milhões para PME e 3,5 mil milhões para o serviço de saúde. Em simultâneo, através do recém-criado fundo de estabilização (WSF) e do banco para desenvolvimento (KfW), o governo expandiu o bolo para empréstimos garantidos pelo Estado para empresas de diferentes dimensões, com a alocação de pelo menos 822 mil milhões de euros (24% do PIB).

União Europeia/Zona euro

Entre as medidas já aprovadas pela Comissão (cerca de 37 mil milhões, perto de 0,3% do PIB dos 27 Estados-membros, que António Costa chamou de dinheiro antigo) está a Iniciativa de Investimento de Resposta à Crise do Coronavírus para investimento nos hospitais, apoio às PME, ao emprego e às regiões em maiores dificuldades. Conta-se ainda o alargamento do âmbito do Fundo Europeu de Solidariedade para incluir respostas a crises sanitárias (mobilização até 800 milhões); o redirecionamento de mil milhões de euros do orçamento comunitário como garantia ao Fundo Europeu de Investimento para incentivo aos bancos a garantir liquidez às PME e midcaps (até 3 mil trabalhadores). O executivo também ativou a clausula geral de salvaguarda que suspende temporariamente o ajustamento orçamental dos países, permitindo que os défices possam exceder o limite dos 3% do PIB.

Além destas medidas, já consideradas aquém do desejável por vários países, incluindo Portugal, ao nível europeu, o BCE avançou com iniciativas de política monetária que incluem uma nova linha de operações de empréstimos de longo prazo em que, na prática, paga aos bancos (taxa de juro negativa de cerca de 0,25%) para que estes contraiam empréstimos junto do BCE e usem as verbas para financiar a economia real e um reforço do programa de compra de dívida aos bancos (mais 120 mil milhões até ao final do ano em cima dos 20 mil milhões em compras mensais já em vigor), mas desta vez mais focado na aquisição de dívida privada, empresarial, em vez de dívida pública. O BCE anunciou depois um programa adicional de compras de ativos no valor de 750 mil milhões (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP), até ao final deste ano. O supervisor europeu relaxou também as regras para os requisitos de capital dos bancos para que possam emprestar mais à economia.

Estados Unidos

A maior potência mundial demorou a responder à crise do coronavírus, com o presidente Donald Trump a desvalorizar o impacto da covid-19, comparando o novo vírus a uma gripe sazonal. O Senado aprovou um plano histórico de 1,8 biliões de euros (cerca de 10% do PIB) que se junta a um programa de resposta suplementar no valor de 7,7 mil milhões e a Lei de Resposta às Famílias no valor de 96 mil milhões. Ambos representam 0,5% do PIB norte-americano e têm como objetivo o apoio à saúde, baixas, empréstimos a pequenas empresas e assistência internacional.

O conjunto de medidas vai permitir transferências para famílias, extensão dos subsídios de desemprego, apoio alimentar, incentivos às empresas para manter o pagamento aos trabalhadores, fundos para hospitais e infraestruturas de saúde, diferimento dos impostos sobre salários. Os estudantes endividados têm uma suspensão de 60 dias e os prazos para preenchimento das declarações de impostos foram alargados.

A Reserva Federal americana (Fed) cortou a taxa de juro em 150 pontos-base para um intervalo entre 0% e 0,25% e flexibilizou as regras sobre requisitos de capital, além de aumentar as linhas swap com outros bancos centrais, entre outras medidas para dar liquidez ao mercado.