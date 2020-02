À segunda foi de vez. Redução do IVA da luz foi rejeitada

Foi o segundo round na tentativa de descer a taxa do IVA da eletricidade. Todas as propostas foram rejeitadas: a do PCP para baixar para os 6% no imediato e a do Bloco de Esquerda para reduzir este ano para a taxa intermédia de 13% e para a mínima até 2023.

O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP avocaram as propostas que tinham sido chumbadas no terceiro dia de votações na especialidade, mas a intenção de baixar a taxa ficou pelo caminho. Os sociais-democratas anunciaram o voto a favor da proposta dos comunistas, mas acabou por recuar no momento da votação.

A explicar este movimento poderá estar o facto de as medidas de contrapartida e a data de entrada em vigor (apenas a 1 de outubro) terem sido chumbadas antes da votação da descida da taxa do IVA. O PSD sempre fez depender o sentido de voto a compensações para a perda de receita.

A proposta do PCP (13C) que reduzia o IVA para os 6% foi rejeitada com os votos contra do PS, CDS, PAN e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira (perfazendo 118 votos); os votos a favor do PCP, Bloco de Esquerda, PEV e Iniciativa Liberal (32 votos) e a abstenção do PSD e do Chega (79 votos).

A proposta do BE que propunha uma redução faseada da taxa do IVA também foi rejeitada com os votos contra do PS (108 votos), do CDS (5), do PAN (4) e IL (1). O PSD, o PCP, o BE, o PEV, Iniciativa Liberal e Chega votaram a favor.

Sobra a proposta do Governo

Depois de três dias de muita tática e estratégia, nomeadamente por parte do PSD, apenas sobrou a proposta do Governo para a redução da taxa do IVA na eletricidade.

Trata-se de uma autorização legislativa que ainda depende da decisão do Comité do IVA da Comissão Europeia para avançar e que caduca no dia 31 de dezembro. A proposta aponta para uma descida da taxa do imposto na potência contratada em função do consumo.

Esta proposta foi aprovada na quarta-feira com os votos a favor do PS e do PAN, a abstenção do PSD, BE, PCP, CDS e contra da Iniciativa Liberal.