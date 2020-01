A semana em que os líderes mundiais se reúnem em Davos

Na semana em que Marcelo Rebelo de Sousa visita Israel, a Europa vai estar de olhos postos em Davos, onde se reúne o Fórum Económico Mundial. Por cá, a semana continua a estar centrada no Parlamento, onde os partidos vão votar o Orçamento do Estado na especialidade.

Ainda, na segunda-feira, o FMI divulga uma atualização às previsões económicas mundiais. No mesmo dia, haverá reunião do Eurogrupo, onde a proposta de orçamento enviada por Portugal será debatida.

Na terça-feira, arranca o encontro anual do Fórum Económico Mundial, em Davos. Além de Mário Centeno, a lista oficial aponta para a participação de 10 portugueses, entre os líderes políticos e responsáveis das empresas mais influentes do mundo.

Também na terça-feira é a vez de os ministros das finanças da UE se reúnirem e, nesse mesmo dia, é esperado que a Agência Portuguesa do Ambiente apresente uma decisão final sobre a extensão do aeroporto de Lisboa para o Montijo. Se tudo correr como previsto, a APA vai dar o ok ao projeto.

Durante a semana, os deputados das várias comissões parlamentares serão chamados a votar o Orçamento do Estado na especialidade. Marcelo regressa de Israel na sexta, dia em que também termina o encontro em Davos.