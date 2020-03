A vida em estado de emergência

Há um antes e um depois da declaração do estado de emergência. Os movimentos ficarão limitados e o simples ato de ir ao supermercado deixa, no mínimo durante 15 dias, de ser o que era.

Lojas, só as essenciais, como padarias, peixarias, talhos ou quiosques, porque também é preciso estar informado. Mas ao longo dos últimos dias muitas medidas foram apresentadas para as empresas e para as famílias.

Além das medidas já conhecidas, à hora de fecho deste artigo o governo ainda estava reunido em Conselho de Ministros para aprovar mais um pacote de iniciativas direcionadas às famílias. O primeiro-ministro sempre disse que o importante é preservar os empregos e os rendimentos, por isso, é de esperar medidas nesse sentido.

Empresas

A medida mais significativa diz respeito à linha de crédito de três mil milhões de euros para os setores mais afetados: restauração, alojamento, empreendimentos, agências de viagens, empresas de animação e organização de eventos. Fora do turismo também entram as indústrias (têxtil, vestuário, calçado, extrativas e da fileira da madeira). E ainda há 200 milhões de euros destinados à economia em geral. Para todas estas linhas, o período de carência é até ao final do ano e a amortização pode ser feita em quatro anos.

Foi flexibilizado o regime de lay-off, com apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresas em situação de crise, no valor de dois terços da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente suportado pelo empregador. Durante o período de lay-off, é criado um regime excecional e temporário de isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social por parte das empresas.

Impostos

Numa tentativa de aliviar a tesouraria, o governo decidiu flexibilizar o pagamento de impostos para empresas e para trabalhadores independentes. Quando chegar a notificação para pagar, o contribuinte pode escolher entre o pagamento imediato nos termos habituais, pagamento fracionado em três prestações mensais sem juros, ou seis, sendo aplicáveis juros de mora às últimas três.

As contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020 ficam reduzidas a um terço nos meses de março, abril e maio; o valor remanescente relativo aos meses de maio, junho e julho é liquidado a partir do terceiro trimestre de 2020.

Os restantes trabalhadores independentes e empresas podem beneficiar deste fracionamento do pagamento de impostos no segundo trimestre, caso registem uma quebra do volume de negócios de pelo menos 20% na média de três meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior.

Entre as medidas fiscais para assegurar os postos de trabalho e aliviar a tesouraria das empresas, inclui-se também a suspensão, por três meses, dos processos de execução fiscal e contributiva.

Ainda antes deste pacote, aprovado nesta semana, o governo tinha anunciado que o pagamento especial por conta, que em circunstâncias normais teria de ser efetuado durante este mês de março, pode ser efetuado até 30 de junho de 2020. A data do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta foi alargada até ao final de agosto, em vez do final de julho. A entrega da declaração de rendimentos do IRC (Modelo 22) relativa ao exercício de 2019 pode, por sua vez, ser cumprida até 31 de julho. A data prevista na lei é 31 de maio.

Banca

Neste campo ainda falta definir pormenores, mas ficou a indicação do ministro das Finanças de uma moratória de capital e juros que está a ser preparada pelos bancos. Para aliviar os custos dos comerciantes foram reduzidas ou eliminadas as comissões de utilização dos terminais de pagamento (POS) e o limite de pagamentos sem necessidade de colocar o PIN (contactless) foi aumentado de 20 para 30 euros. Uma forma de evitar contacto.

Famílias

As faltas dos trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos são justificadas.

Foi criado um apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 66% da remuneração base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social).

Para os trabalhadores independentes, é criado um apoio financeiro excecional aos que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 1/3 da remuneração média, bem como um apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente e diferimento do pagamento de contribuições.

Durante o período de exceção, ficam suspensas as denúncias de contratos de arrendamento, a execução de hipoteca sobre casas e os despejos.