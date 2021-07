Abandono no ensino superior aumentou em 2019/20 contrariando tendência anterior

A Universidade de Coimbra decidiu prestar auxílio este Natal ao seus alunos, com o apoio do Santander Universidades © Arquivo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Julho, 2021 • 10:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Das licenciaturas aos mestrados integrados, incluindo também os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), a percentagem de estudantes que já não estavam no sistema de ensino superior um ano após iniciarem o curso aumentou ligeiramente e de forma transversal no ano letivo 2019/2020, em instituições públicas e privadas.

No total, 12.726 entre os cerca de 112 mil alunos que começaram a estudar no 1.º ou no 2.º ciclo do ensino superior em 2018, já não voltaram à universidade no ano seguinte, o correspondente a 11,3%.

Comparando as diferentes formações no ensino superior, que houve um aumento generalizado, contrariando aquilo que vinha a ser a tendência decrescente dos anos anteriores e que se manteve apenas nos mestrados de 2.º ciclo.

Nas licenciaturas, por exemplo, 9,1% dos caloiros de 2018/2019 não regressaram à faculdade no ano seguinte, registando-se um ligeiro aumento de três pontos percentuais em relação ao ano anterior, a mesma diferença no caso dos mestrados integrados, onde a taxa de abandono passou de 3,4% para 3,7%.

Também nos cursos técnicos, que já apresentavam as percentagens mais altas em anos anteriores, houve mais alunos a deixar de estudar e foi aqui que se registou o maior aumento, de 17% para 18,7% no ano passado.

Por outro lado, comparando as instituições de ensino superior, continua a ser menos provável os estudantes voltarem a matricular-se no privado do que no público, seja em licenciatura, cursos técnicos, ou mestrados.

Ainda assim, olhando para um período mais alargado, o abandono ao fim do primeiro ano continua a ser mais baixo em comparação a 2015, sobretudo nos cursos técnicos, onde a diferença é de 9,7 pontos percentuais (passou de 28,4% para 18,7%).

No portal Infocursos é possível analisar, curso a curso, este e outros indicadores, como a percentagem de estudantes que continuavam inscritos no mesmo curso um ano após ingressarem no ensino superior, e que voltou a aumentar, exceto nos cursos técnicos.

Também é possível consultar dados sobre a percentagem de recém-diplomados que acabaram por se inscrever no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) como desempregados e, a este nível, a plataforma mostra que no segundo semestre de 2020 esse número aumentou ligeiramente (de 3,3% para 4,6% no público e de 3,9% para 5,7% no privado), depois de ter diminuído consecutivamente nos cinco anos anteriores.

A forma como os estudantes ingressaram nos cursos, a idade média dos alunos que frequentam os cursos, se há mais raparigas ou rapazes inscritos, a média das notas de ingresso dos alunos, quantos estrangeiros existem no curso ou as classificações finais dos diplomados são outras das informações disponibilizadas.

Com as atualizações que hoje ficam disponíveis, será possível consultar dados sobre 4.043 cursos ministrados em 101 instituições de ensino superior.