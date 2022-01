O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, discursa durante a sessão de apresentação das "Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial - Propostas para a Economia do Futuro", no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, 02 de dezembro de 2021. ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 31 Janeiro, 2022 • 22:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já se encontra aberto o Aviso da Fase II das Agendas Mobilizadoras e das Agendas Verdes para a Inovação Empresarial - investimentos integrados na Componente 5: Capitalização e Inovação Empresarial, com uma dotação de 930 milhões de euros.

Esta componente é parte integrante do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e, através das referidas agendas, tem como principal objetivo promover a competitividade e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva.

As propostas de Manifestação de Interesse, que foram objeto de avaliação por parte da CCA, "são agora convidadas a apresentar candidatura dos seus projetos a financiamento nos termos e condições específicas do Aviso N.º 02/C05-i01/2022, que decorre até às 19 horas do dia 31 de março", refere o Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, em comunicado.