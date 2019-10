Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer vencem Nobel da Economia

O prémio Nobel da Economia em 2019 foi atribuído a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo o comunicado da Real Academia das Ciências, a economista francesa Esther Duflo (a segunda mulher a ser agraciada com o Nobel da Economia) e o indiano Abhijit Banerjee, ambos do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e o norte-americano Michael Kremer foram os escolhidos pelos contributos para o estudo das políticas para o alívio da pobreza.

“A investigação conduzida pelos laureados de 2019 melhorou consideravelmente a nossa capacidade de combater a pobreza global. Em apenas duas décadas, a nova abordagem baseada em experiências transformou a economia do desenvolvimento, que agora é um campo de pesquisa emergente”, refere a Academia sueca.

Nas últimas duas décadas, os padrões de vida melhoraram extraordinariamente em quase todo o mundo: o bem estar económico, medido pelo produto interno bruto per capita, duplicou nos países entre 1995 e 2018; a mortalidade infantil caiu para metade e a proporção de crianças a frequentar a escola subiu de 56 para 80%. No entanto, e apesar destes progressos, os desafios são, ainda, brutais. Mais de 700 milhões de pessoas subsistem, ainda, com rendimentos extremamente baixos. Todos os anos, cerca de cinco milhões de crianças com menos de cinco anos ainda morrem de doenças que muitas vezes poderiam ter sido prevenidas ou curadas com tratamentos simples e pouco dispendiosos e metade das crianças do mundo ainda sai da escola sem habilidades básicas de alfabetização e numeracia.

“Os laureados deste ano introduziram uma nova abordagem para obter respostas confiáveis sobre as melhores maneiras de combater a pobreza global. Em resumo, envolve dividir esse problema em perguntas menores e de mais fácil resposta, por exemplo, com intervenções mais eficazes para melhorar os resultados educacionais ou a saúde infantil. Eles mostraram que questões mais pequenas e mais precisas geralmente são melhor respondidas através de soluções cuidadosamente projetadas entre as pessoas mais afetadas”, explica a Academia sueca, acrescentando: “Em meados da década de 90, Michael Kremer e os seus colegas demonstraram o quão poderosa essa abordagem pode ser, usando experiências de campo para testar uma série de intervenções que poderiam melhorar os resultados das escolas no oeste do Quénia”.

Abhijit Banerjee e Esther Duflo realizaram estudos semelhantes de outras questões e em outros países, muitas vezes em conjunto com o próprio Michael Kremer. “Os seus métodos de pesquisa experimental dominam agora inteiramente a economia do desenvolvimento”, lê-se no comunicado da Real Academia das Ciências.

Michael Robert Kremer tem 54 anos, é americano e estudou na Universidade de Harvard, onde hoje é professor de Sociedades em Desenvolvimento. Abhijit Banerjee nasceu na Índia, tem 58 anos, e estudou, também, em Harvard; hoje é professor de Economia no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e é casado com a terceira premiada, Esther Duflo, co-fundadora e diretora do Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel. A economista francesa é, também, professora de Alívio da Pobreza e Economia do Desenvolvimento no MIT.

Como consequência direta de um dos seus estudos, mais de cinco milhões de crianças indianas beneficiaram de programas eficazes de aulas de reforço nas escolas. Outro exemplo são os pesados subsídios para cuidados de saúde preventivos que foram introduzidos em muitos países, destaca, ainda, a Academia sueca.