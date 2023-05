Abramovich transferiu 874 milhões de euros para offshores

Roman Abramovich. © AFP

Dinheiro Vivo 17 Maio, 2023 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Roman Abramovich transferiu 760 milhões de libras (874 milhões de euros) para offshores pouco dias antes do Governo britânico congelar boa parte da sua fortuna devido à invasão russa da Ucrânia.

Para estas operações, o multimilionário russo, que tem também nacionalidade portuguesa por ser descendente de judeus sefarditas expulsos de Portugal no final do século XV, teve o apoio do seu colaborador Demetris Ioannides, avança o jornal Público na edição desta quarta-feira.

Estas informações foram divulgadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. As autoridades britânicas consideram que foi o cipriota Demetris Ioannides "responsável pela criação das estruturas offshore obscuras" para o multimilionário russo, israelita e português.

Segundo o Público, a nota do Governo britânico revela que "face às sanções internacionais sem precedentes impostas em resposta à invasão ilegal e em grande escala da Ucrânia por [Vladimir] Putin - com mais de 18 mil milhões de libras [20,7 mil milhões de euros] de activos russos e de outros países congelados só no Reino Unido -, os oligarcas têm-se esforçado por proteger a sua riqueza com a ajuda de intermediários financeiros, fundos fiduciários offshore, empresas de fachada e até mesmo recorrendo aos seus familiares".