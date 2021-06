Abril foi o 6º melhor mês de sempre do Metal Portugal

Metalúrgicos a trabalhar. © (Sérgio Freitas/Global Imagens)

A indústria metalúrgica e metalomecânica exportou 1.781 milhões de euros no mês de abril, o que representa um crescimento de 159% face a igual período de 2020.

Em comunicado, a AIMMAP, a associação do setor, garante que "este registo coloca o mês de abril como o 6º melhor de sempre". Isto apesar do "aumento exponencial" dos custos de transporte e da "enorme escassez de matéria-prima, acompanhada por um forte aumento de preço".

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o setor cresceu 31,7%, para 6.901 milhões de euros, uma tendência que a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal prevê que se mantenha, tornando 2021 "o melhor ano de sempre das exportações do Metal Portugal". Em termos de destinos, Espanha, Alemanha, França, Itália e Japão foram os mercados que mais cresceram. A União Europeia "recuperou ligeiramente" em abril e representa 75% das exportações do setor.

Rafael Campos Pereira destaca a "resiliência" e a capacidade de "superar enormes desafios" das empresas do setor, sublinhando acreditar que este será "mais um grande ano para a indústria transformadora portuguesa". No entanto alerta que "é importante que o governo e as autoridades façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a indústria nacional principalmente no que respeita a este enorme custo de contexto associado às matérias-primas".