Abstenção em Portugal a meio da tarde é das mais altas da Europa

A taxa de afluência às urnas em Portugal medida a meio da tarde de domingo, 26 de maio, era das mais baixas da Europa (21 países analisados). Isto é, a abstenção provisória dos eleitores portugueses (não indo às mesas de voto) estava num dos níveis mais elevados da União Europeia.

De acordo com fontes oficiais, essa afluência ou taxa de participação dos eleitores portugueses ia em cerca de 23,37% do total de inscritos. Portanto, a taxa de abstenção medida a meio da tarde (por volta das 16h) nestas eleições para o Parlamento Europeu superava mais de 76% do total de eleitores inscritos.

Um comparativo feito pelo site internacional de notícias Politico a partir de dados oficiais recolhidos até às 17h30 (hora de Portugal), a menor afluência às urnas acontecia na Polónia (com apenas 14,39%, isto é uma abstenção provisória que ultrapassa os 85,6%) e na Bulgária (15,5% de afluência ou 84,5% de abstenção).

https://www.politico.eu/article/eu-european-union-parliament-elections-2019-live-blog/#1275585

Ainda de acordo com o ranking do Politico, no extremo oposto, aparecem Malta (afluência de 72,6%), Dinamarca (60,5%), Áustria (55%) e Irlanda (49,3%).

A participação na Irlanda deverá estar a ser bastante impulsionada pelo facto de decorrer, em simultâneo, um referendo sobre a legalização do divórcio.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores registados em Portugal vão eleger este domingo os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas. Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são agora 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.

(atualizado às 18h45)