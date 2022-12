Acabou o tabu. BCE já admite recessão na zona euro, menos emprego e mais desemprego

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante a sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal na sede da instituíção em Lisboa, 03 de novembro de 2021 © TIAGO PETINGA/LUSA

Durante meses, o Banco Central Europeu (BCE) tentou resistir à evidência de que a "normalização", a subida acelerada, das taxas de juro -- para tentar combater a inflação importada dos preços internacionais da energia e dos alimentos -- iria travar o crescimento e o emprego.

Mas, esta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, a presidente do BCE admitiu finalmente que a zona euro já está ou estará prestes a entrar em recessão. Em todo o caso, Christine Lagarde diz que, a verificar-se, esta contração da atividade deve ser "superficial e de curta duração".

O BCE anunciou mais um aumento de taxas de juro (o quarto desde que começou a sair do patamar 0%, em julho passado), mas foi obrigado a rever a atividade económica em baixa relativamente ao ano que vem, tendo em conta a degradação acelerada que inflação alta, forte e continuada subida de juros e ambiente de crise internacional estão a provocar junto de famílias e empresas.

Segundo o BCE, este ano a economia da zona euro ainda deve crescer um pouco mais do que se previa em setembro (3,4% é a nova previsão, em vez de 3,1%), mas em 2023 é ano de balde de água gelada.

Em setembro, os economistas do BCE projetavam um avanço de apenas 0,9% da economia da zona euro, mas agora já dizem que o ponto central andará pelos 0,5%. E pode ser pior. No cenário adverso, a economia pode mesmo perder 0,6% em termos reais no ano que vem.

Seja como for, "à medida que a economia enfraquece, a criação de emprego é suscetível de abrandar e o desemprego poderá aumentar nos próximos trimestres", avisou a presidente do banco central dos 19 países do euro.

No cenário base, o BCE explica que a revisão em baixa do crescimento da zona euro em quatro décimas (face a setembro), para os referidos 0,5% em 2023 está sobretudo ligada a uma menor propensão das famílias a consumir e a uma clara retração no investimento, que avança 0,7%, menos de metade do que se previa em setembro (nessa altura esperava-se um aumento de 1,6%), diz o BCE.

As exportações dos 19 países da moeda única devem crescer 2,9% (segundo estes novos cálculos de dezembro) e não 3,8% (setembro).

A inflação será mais alta neste ano e no próximo comparativamente às contas de há três meses. Em 2022, a subida dos preços da zona euro deverá ser 8,4% (e não 8,1% como avançou o BCE em setembro). Em 2023, o agravamento da inflação vai ser mais duro do que se pensava no início do outono: 6,3% em vez de 5,5%.

Segundo o BCE de Lagarde, "a atual crise energética, a elevada inflação, a elevada incerteza, o abrandamento global e as condições de financiamento mais restritivas estão a arrastar a atividade económica e já levaram a um acentuado abrandamento do crescimento real do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2022".

"Recessão curta e pouco profunda", diz para já Lagarde

Agora, os economistas do BCE "esperam uma recessão curta e pouco profunda na zona euro na viragem do ano [final de 2022 e início de 2023]".

"À medida que as consequências económicas da guerra na Ucrânia se multiplicam e alimentam as fortes pressões inflacionistas, a confiança dos consumidores e das empresas tem-se mantido moderada, mas os rendimentos reais disponíveis das famílias estão a ser corroídos e as pressões crescentes sobre os custos estão a reduzir a produção, especialmente nas indústrias intensivas em energia", admite o BCE.

Por um lado, o BCE "espera-se que as repercussões económicas negativas sejam parcialmente mitigadas por medidas de política", mas no mesmo discurso Lagarde também ventilou a ideia de que os governos não podem embarcar em grandes operações para salvar famílias e empresas porque é preciso disciplina nas contas públicas.

"As medidas de apoio orçamental para proteger a economia do impacto dos preços elevados da energia devem ser temporárias, direcionadas e adaptadas de modo a preservar os incentivos ao consumo de menos energia", disse a antiga chefe máxima do FMI.

Assim, "medidas públicas que ficam aquém destes princípios são suscetíveis de exacerbar as pressões inflacionistas, o que exigiria uma resposta mais forte da política monetária".

Ou seja, segundo explicou Lagarde, se os governos exagerarem nos apoios, isso pode inflacionar ainda mais as economias (via preços) e o BCE terá de agir com aumentos ainda maiores das taxas de juro.