Academia das Apostas. Plataforma marca pontos em três novos mercados

A Academia das Apostas, site de origem portuguesa construído por apostadores para apostadores, acaba de expandir a sua presença a Moçambique, Nigéria e Peru, mercados onde o jogo e as apostas online estão em franco crescimento. Líder em Portugal e no Brasil, a plataforma de Paulo Rebelo (trader profissional), Pedro Sardinha e Rui Barbosa disponibiliza informação de resultados de jogos em direto, prognósticos, estatísticas de clubes e de jogadores, análises, concursos de prognósticos e inclusive um curso de apostas desportivas. Como sublinham os fundadores, é importante que o apostador esteja bem informado, saiba o que é uma odd (probabilidade de ocorrer determinado resultado), o seu valor, cuidados a ter – e também quando deve parar.

Criada há dez anos, a Academia de Apostas tem em Portugal e no Brasil os principais mercados, embora marque presença em 30 países, mas na maioria ainda de forma posicional, uma vez que o custo de entrada é muito baixo, explicam os empreendedores. A expansão internacional é determinada pela afluência de utilizadores ao site. Quando a Academia regista um movimento ascendente de tráfego analisa o tamanho do mercado, a língua mais falada, a legislação, o acesso à internet e inclusive o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a sua distribuição para saber se uma aposta nessa geografia tem potencial. Foi o caso nestes três novos mercados. Mas os desafios a que se propõe não ficam por aqui.

Neste momento, a Academia das Apostas opera em português, inglês e espanhol, mas já aponta espingardas à língua francesa. Como reconhecem os fundadores, um passo determinante para a sua evolução será lançar o site em francês e estar nos mercados africanos onde impera esse idioma.

Mais de 50 mil visitas

O sonho de crescer não se fica por aqui. Para os fundadores deste projeto, em linha há dez anos (ainda nem sequer havia jogo online regulado em Portugal), os verdadeiros mercados de sonho são o americano e o europeu. Neste último caso, é muito difícil ganhar espaço “porque a concorrência é muita e o jogo online é amplamente divulgado e conhecido”, dizem.

Por dia, os diferentes sites da Academia das Apostas registam mais de 50 mil visitas, mais de 1,5 milhões mensais, sendo que apenas 30% desses visitantes “veem uma página por sessão, os restantes 70% continuam a navegar no site”, frisam os três sócios.

São 200 mil inscritos que acedem gratuitamente a uma panóplia de informação, onde se inscrevem mais de 500 modalidades. O futebol é rei, mas também há dados para ténis, desportos de combate, corridas de cavalos, basquetebol, até eSports. Para cada mercado há domínios personalizados.

Parceiros internacionais

Em Portugal, o site conta com 115 mil inscritos. No Brasil, contabiliza 75 mil. Com base nestes números, a Academia afirma-se líder no mercado de língua portuguesa. “Por sermos um dos mais antigos, pelas conversas que temos com parceiros, por algumas ferramentas que existem online para medir o tráfego dos sites, afirmamos que somos líderes em Portugal e no Brasil”, justificam.

Os três amigos, que empregam uma equipa de 30 colaboradores, têm como parceiros operadores internacionais como a Bet365, a Betfair, a William Hill, a Betway ou a Pokerstars, esta última também instalada no mercado nacional.