Ação solidária levanta 24,5 mil euros para ajudar mães e crianças

Ajuda de Mãe © Gerardo Santos/GI

Se o Natal é, por excelência, a época da solidariedade, as ações organizadas para ajudar alguns dos mais frágeis entre nós, nomeadamente as crianças, podem fazer toda a diferença. Foi com isto em mente que a IM Gestão de Ativos organizou, no dia 2, um Dia Solidário, tendo conseguido reunir donativos que totalizam 24 500 euros para distribuir por três instituições portuguesas de solidariedade.

Ajuda de Mãe, Associação CrescerBem e à Fundação Rui Osório de Castro receberam da IMGA, respetivamente, 7,5 mil euros, 8,5 mil euros e 8,5 mil euros para poderem investir naqueles que delas dependem para ter uma vida um pouco menos difícil.

Maior sociedade gestora independente no mercado nacional e uma referência do setor na Península Ibérica, com uma carteira superior a 4,2 mil milhões de euros de ativos (composta por 28 fundos de investimento mobiliário comercializados aos balcões das redes do Millenniumbcp, Activobank, Crédito Agrícola, EuroBic, Bison Bank e Banco Invest), a IMGA é uma das dez empresas que integram o Grupo CIMD, que pelo 17º ano consecutivo realizou esta iniciativa para "reforçar o espírito de solidariedade, promovendo junto dos seus clientes e parceiros uma participação ativa com a causa solidária, através da doação integral das receitas da atividade gerada pelo grupo nesse dia, às Organizações Não-Governamentais (ONG) portuguesas e espanholas que cumpram os princípios de transparência e boas práticas". E que ao longo dessas quase duas décadas já distribuiu mais de 4,2 milhões.

Neste ano, a ação conjunta com os clientes, parceiros e colaboradores permitiu ao grupo levantar um total de 172 368 euros, grande parte deles entregues a ONG espanholas. Quanto à parte que seguiu para as instituições portuguesas, vai ajudar boas causas: as grávidas e mães desfavorecidas, com carências económicas, habitacional, em situação de desemprego, com necessidades de formação parental e fraca e/ou inexistente rede de suporte sócio-familiar da Ajuda de Mãe; as famílias carenciadas com recém-nascidos/jovens até aos 18 anos, nos hospitais Dona Estefânia, Santa Maria e Beatriz Ângelo, da CescerBem; e as crianças com cancro e seus familiares, apoiados pela Fundação Rui Osório de Castro.