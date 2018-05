Acionistas da Media Capital aprovam contas de 2017

Os acionistas da Media Capital aprovaram hoje por unanimidade, em assembleia-geral, as contas de 2017 e a aplicação de resultados, anunciou hoje o grupo dono da TVI.

Os resultados da assembleia-geral foram comunicados e publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os acionistas do grupo Media Capital aprovaram o relatório de gestão e contas individuais e consolidadas, incluindo o relatório sobre o governo das sociedades, o relatório e parecer da comissão de auditoria e o relatório de sustentabilidade, relativos a 2017.

Quanto à aplicação de resultados, os acionistas aprovaram a transferência para reservas legais do montante de 927.771,56 euros correspondente a 5% do resultado líquido individual do exercício, sendo o remanescente do lucro transferido para reservas livres.

Os acionistas aprovaram ainda a designação para membros da Comissão de Nomeações e Remuneração dos órgãos sociais, para completar o mandato em curso de 2016/2019, de Manuel Mirat Santiago e Xavier Pujol Tobeña, na sequência das renúncias apresentadas pelos anteriores responsáveis.

Foi ainda ratificada a cooptação de Manuel Mirat Santiago, como membro do Conselho de Administração (membro não executivo).

Os lucros da Media Capital subiram 4% em 2017, face ao ano anterior, para 19,8 milhões de euros, “por força da melhoria dos impostos sobre os rendimentos e dos resultados financeiros”, tal como anunciou à CMVM a dona da TVI em 27 de fevereiro.