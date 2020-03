Acionistas da Media Capital aprovam por unanimidade contas de 2019

Os acionistas da Media Capital aprovaram hoje, por unanimidade, entre outros pontos, o relatório de gestão e contas individuais e consolidadas e a aplicação de resultados do exercício de 2019, divulgou a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital refere ainda que, “relativamente ao ponto da assembleia-geral realizada nesta data referente à designação dos órgãos sociais para o mandato 2020-2023, não tendo sido apresentadas propostas de designação dos órgãos sociais”, os atuais “manter-se-ão em funções até novas designações”.

Manuel Mirat Santiago preside ao Conselho de Administração (não executivo) da Media Capital e Luís Cabral é presidente executivo da Media Capital, tendo este último substituído Rosa Cullel no cargo em julho do ano passado.

A Media Capital registou prejuízos de 54,7 milhões de euros no ano passado, contra lucros de 21,6 milhões de euros um ano antes.

A reunião magna decorreu nove dias depois de a Cofina (11 de março) ter anunciado que tinha desistido de comprar a TVI após falhar a operação de aumento de capital.

Entretanto, esta madrugada, em comunicado enviado à CMVM, a Cofina, no âmbito do acordo para a compra da Media Capital à espanhola Prisa, do qual desistiu, refere que “a notificação de resolução do contrato produziu os seus efeitos”.

A dona do Correio da Manhã aponta a “inesperada e muito significativa degradação da situação financeira e perspetivas da Vertix e da Media Capital, especialmente agravadas pelo presente contexto de emergência causado pela pandemia covid-19, e no comportamento da Prisa”.

A Cofina acusa a Prisa de ter incorrido “em violações contratuais graves”, apontando que “manifestou expressamente a intenção de não cumprir o contrato, o que afetou irremediavelmente a relação de confiança entre as partes”.

Além disso, “a Cofina transmitiu igualmente à Prisa o entendimento de que, mesmo no caso de a declaração de resolução vir no futuro a ser entendida como ineficaz, a concretização da aquisição prevista no contrato sempre dependeria da determinação final do valor da compensação devida à Cofina por força das referidas violações contratuais, a qual, nos termos gerais, deveria ser abatida ao preço contratualmente previsto”.