Ações do Sporting sobem 4,9% para 0,75 euros

As ações da SAD do Sporting subiram esta segunda-feira 4,90% na segunda chamada do dia para 0,75 euros, tendo sido transacionados 8.263 títulos, depois de na primeira chamada terem ficado em consolidação de ofertas.

As empresas cotadas com pouca liquidez e dispersão bolsista, como é o caso da SAD do Sporting, têm uma negociação por chamada, ou seja, ocorre duas vezes por dia (às 10:30 e às 15:30), embora as ordens estejam sempre a entrar no sistema.

Na primeira chamada, as ações da SAD do Sporting ficaram em consolidação de ofertas, não tendo sido realizada qualquer transação, porque os preços propostos originariam uma cotação mais de 10% acima da última referência, de 0,715 euros na sexta-feira.

Na chamada das 15:30, os títulos da SAD avançaram 4,90% para 0,75 euros.

No domingo, a assembleia-geral de obrigacionistas do Sporting deu ‘luz verde’ ao adiamento por seis meses do prazo para o reembolso do empréstimo obrigacionista, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a SAD do Sporting informou a CMVM que na assembleia-geral de obrigacionistas, realizada no domingo às 10:00, foi deliberado “sobre a modificação dos termos e condições das Obrigações e, em particular, a alteração da respetiva data de reembolso de 25 de maio de 2018 para 26 de novembro de 2018”.

Esta emissão obrigacionista ocorreu entre 07 e 20 de maio de 2015, perfazendo até seis milhões de obrigações até 30 milhões de euros, com um valor nominal de cinco euros, à taxa de juro de 6,25%.

Na última terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores, tendo a GNR detido 23 dos atacantes.