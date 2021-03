Acordo de emergência da SATA aprovado. Sindicato diz que salvou mais de 500 postos na TAP

Avião da SATA que faz a ligação entre ilhas no aeródromo da ilha Graciosa (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou esta sexta-feira o acordo de emergência com a SATA, com vista à reestruturação da transportadora açoriana, e que prevê um corte de 20% na massa salarial da empresa, com reduções salariais e também com a saída de pessoal.

"Os associados do SNPVAC aprovaram hoje, por larga maioria, o Acordo de Emergência negociado pela Direção do Sindicato e a Administração da SATA. Num universo de 213 associados, votaram 152 Associados, com 135 votos a favor e 17 votos contra", indica o sindicato dos tripulantes em comunicado dirigido aos associados a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Neste, é referido que, com a votação, o sindicato "encerra um importante capítulo na defesa dos interesses" dos associados, "que aprovaram todos os Acordos de Emergência negociados com as administrações da PGA, TAP e SATA".

A estrutura defende ainda ter conseguido preservar 500 postos de trabalho nas negociações. "Podemos hoje afirmar, sem qualquer hesitação, que durante as negociações foi possível salvaguardar mais de 500 postos de trabalho na TAP", refere no comunicado.

No mesmo documento, o SNPVAC "compromete-se agora a fiscalizar e a fazer cumprir estes acordos por parte das respetivas administrações".