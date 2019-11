Acordo de rendimentos ainda não será debatido em Concertação Social

O salário mínimo nacional para 2020 vai estar em debate amanhã na Concertação Social, liderada pela nova ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Mas, esta primeira reunião será apenas sobre este assunto, já que o primeiro-ministro, António Costa, decidiu separar o aumento de curto prazo do salário mínimo da discussão sobre um acordo de médio prazo para o aumento de rendimentos, escreve o Público.

Os valores finais para o próximo ano ainda não estão fechados, mas o salário mínimo deverá andar perto dos 635 euros mensais.

A decisão de separar as duas discussões permite não deixar o aumento do salário mínimo dependente de um acordo dos parceiros sociais. Além disso, permite ainda uma “governação com menos tormentas”, indica o jornal diário, uma vez que isolar o aumento do salário mínimo será deixar no decreto-lei que estabelece o novo valor apenas o valor anual, sem as contrapartidas que podem desagradar à esquerda do hemiciclo.