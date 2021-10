Acordo entre EUA e UE sobre direitos aduaneiros do aço e do alumínio

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o Presidente dos EUA, Joe Biden, na cimeira entre a UE e os Estados Unidos © EPA/OLIVIER HOSLET

A secretária do Comércio norte-americana, Gina Raimondo, anunciou este "acordo histórico", que vai "manter alguns direitos aduaneiros, mas permitir que quantidades limitadas de importações europeias de aço e alumínio entrem nos Estados Unidos com isenção de direitos".

As medidas de retaliação anunciadas pela UE, com data prevista de entrada em vigor em 01 de dezembro sobre produtos como as motas Harley-Davidson e o 'bourbon' do Kentucky, não serão aplicadas, congratulou-se a secretária da Administração Biden numa conferência de imprensa telefónica a partir de Roma, onde decorre uma reunião do G20 (grupo das 19 maiores economias do mundo mais UE).

O comissário europeu encarregado do Comércio, Valdis Dombrovskis, anunciou, por seu lado, numa mensagem na rede social Twitter: "Acordámos com os Estados Unidos suspender o nosso diferendo comercial sobre o aço e o alumínio e lançar uma cooperação para um acordo global sobre aço e alumínio duráveis".

A Administração Trump infligiu em junho de 2018 direitos aduaneiros adicionais de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio de várias regiões do mundo, entre as quais a União Europeia, invocando a necessidade de proteger a segurança nacional.

Os europeus rapidamente ripostaram, planeando taxar as motas, as calças de ganga e ainda o tabaco, o milho, o arroz e o sumo de laranja procedentes dos Estados Unidos.

Em junho deste ano, quando foi anunciada a resolução do conflito sobre os subsídios à Airbus e à Boeing, Washington e Bruxelas estabeleceram um prazo até 01 de dezembro para chegar a acordo sobre o aço, na ausência do qual a UE imporia um aumento das suas tarifas aduaneiras.