Acordo fechado: Caixa sobe salários dos trabalhadores

Acordo fechado entre a Caixa Geral de Depósitos e os sindicatos. O banco do Estado concordou numa subida média ponderada de 0,90% em 2021 e 0,92% em 2022.

"A CGD concluiu o acordo de revisão das tabelas salariais e das cláusulas de expressão pecuniária referentes aos anos de 2021 e 2022, com o STEC, o Mais Sindicato, o Sindicato dos Bancários do Centro e o Sindicato dos Bancários do Norte", comunicou o banco, revelando que, com este acordo, a Caixa se torna "na primeira e única instituição financeira nacional a fazer a revisão da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária, por dois anos, tal como já havia sido feito para os anos de 2019 e 2020, também em janeiro".

O aumento médio ponderado acordado para a tabela salarial, objeto de revisão retroativa a 1 de janeiro de 2021, é de 0,9% para 2021. Relativamente a 2022, o aumento médio ponderado acordado para a tabela é de 0,92%.

"A conclusão da revisão das tabelas e das cláusulas de valor pecuniário é mais um elemento distintivo no pacote de condições de remuneração dos colaboradores da Caixa, a par do aumento de remuneração variável, sendo um contributo positivo para o desenvolvimento da Instituição, designadamente, na concretização do exigente Plano Estratégico 2021-2024", afirma Paulo Macedo.

O banco estatal frisa que, no que respeita às "cláusulas de expressão pecuniária", a subida de salários tem uma variação "bastante acima da média" no subsídio de apoio ao nascimento, no subsídio de trabalhador-estudante e subsídio de estudo, "o que representa o reforço do compromisso da CGD para com a natalidade e na qualificação dos seus colaboradores e filhos". Para 2022, o banco aponta ainda "um aumento muito expressivo" no valor máximo do crédito habitação (nivelamento).

Para o CEO da Caixa Geral de Depósitos, "existe um tempo para desacordo, face a propostas fora do mercado e da competitividade necessária à Caixa, e um tempo para acordo", fase a que o banco do Estado está satisfeito por ter alcançado agora.