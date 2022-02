Acordo permite aos EUA utilizarem base das Lajes para operações militares da NATO

© EPA/KARINA SALO POLAND OUT

O Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos autoriza os norte-americanos a utilizarem a base das Lajes, na ilha Terceira, Açores, para operações militares no âmbito da NATO.

"Sem prejuízo da plena soberania e do controlo sobre o seu território, mar territorial e espaço aéreo, Portugal concede ao Estados Unidos da América a autorização para: A utilização das instalações [...] necessária à condução de operações militares resultantes da aplicação das disposições do Tratado do Atlântico Norte ou de decisões tomadas no quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO], não havendo objeção de Portugal", refere-se no Acordo Técnico integrado no "Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA de 1995".

Assinado em junho de 1995 pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, e o secretário de Estado Warren Christopher, o acordo revogou então algumas das normas anteriormente em vigor, e a versão final, hoje consultada pela Lusa, foi publicada em Diário da República.

No Acordo Técnico, Portugal autorizou ainda "o trânsito de aviões militares dos Estados Unidos da América pela Base Aérea n.º 4 (Lajes) ou pelo espaço aéreo dos Açores em missões não previstas na alínea anterior e efetuadas no quadro do Tratado do Atlântico Norte".

Estes trânsitos serão "objeto de aviso prévio às competentes autoridades portuguesas", segundo o documento.