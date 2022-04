Acordo sobre salários em Concertação vai prever taxas de IRS reduzidas

O primeiro-ministro, António Costa (C), acompanhado pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (E), e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (D), participa na reunião da Concertação Social para debater a situação de crise na Ucrânia, na sede do Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, 8 de março de 2022. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo promete uma "redução progressiva" das taxas de IRS para aqueles que venham a beneficiar de valorizações de salários no quadro de um futuro acordo com os parceiros sociais para melhorar rendimentos dos trabalhadores e aumentar a competitividade das empresas.

A ideia consta do programa de governo apresentado nesta sexta-feira, no qual é referido que "será feita a redução progressiva das taxas de IRS para todos os que venham a beneficiar dos aumentos de rendimento, no quadro do referido acordo em sede de Concertação, a fim de assegurar a neutralidade orçamental da melhoria do rendimento dos portugueses". A ideia, noutras palavras, é a de que o Estado não irá recolher mais imposto por causa desses eventuais aumentos de salários.

Segundo o documento que será discutido com os deputados na próxima semana, via acordo com os parceiros sociais, "serão efetuados os ajustamentos necessários à estrutura" do IRS.

Por outro lado, "serão igualmente propostos ajustamentos à estrutura do IRC que favoreçam as boas práticas salariais das empresas, em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais", adianta o documento.

A discussão de um acordo de rendimentos - originalmente, visando referenciais de subidas de salário para a negociação coletiva - arrancou no início de 2020, sendo logo interrompida pela pandemia, e o seu retorno tem vindo a ser antecipado várias vezes pelo governo.

Além deste tema, na Concertação Social o governo pretende também fechar um acordo para a conciliação entre vida pessoal, profissional e familiar, outra matéria em que as discussões foram interrompidas na primavera de 2020. Será neste quadro que será debatida a chamada "semana de quatro dias" de trabalho, ideia lançada por António Costa no programa eleitoral do PS.