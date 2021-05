Açores consideram "urgente" uma avaliação do setor do leite e laticínios

Vacas a pastar nos Açores © Nuno Gomes / Global Imagens

O secretário regional da Agricultura enviou uma carta à ministra da Agricultura defendendo "uma reunião extraordinária" da Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA) para uma "análise da cadeia de valor do setor do leite e laticínios".

Numa nota enviada hoje às redações, o executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, adianta que o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, entende ser "urgente" e "oportuno" que se faça uma avaliação atualizada e prospetiva do setor do leite e laticínios a nível nacional, incluindo os Açores.

Numa "carta enviada hoje" à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o governante "sugere a convocação de uma reunião extraordinária da Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA)", para uma "análise da cadeia de valor do setor do leite e laticínios", lê-se na mesma nota.

Nesse encontro da PARCA, "deve ser prevista a participação excecional de representantes da Região Autónoma dos Açores, atenta a importância do setor ao nível da economia regional e o respetivo peso no setor a nível nacional", pode ler-se na missiva.

O titular da pasta da Agricultura nos Açores adianta que o setor do leite e dos laticínios "tem uma expressão muito relevante na economia dos Açores, com um contributo para o PIB que é, em termos médios relativos, mais do triplo do mesmo valor a nível nacional".

"Existe um diferencial negativo do preço pago aos produtores de leite açorianos, quando comparado com os valores pagos em Portugal Continental e na União Europeia", lê-se na carta.

Segundo explica o governante, tal como no resto da Europa, "o preço do leite sofreu fortes quedas na sequência do período de instabilidade criado pelo fim das quotas leiteiras, tendo-se seguido um período de recuperação".

Contudo, e segundo esclarece António Ventura na carta, essa recuperação dos preços foi mais rápida ao nível da União Europeia, "quando comparado com Portugal ou, de forma mais particular, com os Açores", sublinhando que essa circunstância decorrerá de "características específicas do setor ao nível nacional no que respeita às relações entre os setores de produção, transformação e distribuição do leite e laticínios".

Na mesma carta, o secretário regional da Agricultura salienta ainda que "mais de 80% do valor do comércio de laticínios dos Açores é realizado com o território continental" - mais de 243 milhões de euros em 2020 -, que é o "principal mercado de destino e de consumo".