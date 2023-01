Açores superam em dezembro dormidas em alojamentos turísticos do mesmo mês de 2019

AB_ACORES_02 - PONTA DELGADA - ACORES: Paisagem dos Acores, Quarta 14 Marco de 2007. Foto: ANTONIO BERNARDO © ANTONIO BERNARDO

Os Açores registaram em dezembro de 2022 cerca de 120 mil dormidas em alojamentos turísticos, superando os valores do mesmo mês em 2019 (pré-pandemia de covid-19), segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística (SREA) divulgadas hoje.

"O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 120 mil dormidas em alojamentos turísticos em dezembro", lê-se numa publicação do SREA, divulgada hoje na sua página na Internet, referente a dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

Em comparação com dezembro de 2019, período anterior à pandemia de covid-19, os Açores verificam um aumento de 14,4% nas dormidas em alojamentos turísticos.

De acordo com o relatório de atividade turística do SREA relativo a dezembro de 2019, registaram-se nesse mês 104.893 dormidas nos diferentes tipos de alojamentos, menos 15 mil do que em 2022.

Já em relação a dezembro de 2021, em que se contabilizaram 88.763 dormidas, o crescimento é de 35,2% (cerca de 31.200 dormidas).

A publicação destaca também o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, no mesmo mês, provenientes de voos territoriais (do continente português ou da Madeira) e internacionais.

Também neste caso, os números de dezembro de 2022 apontam para um crescimento face a 2019.

O desembarque de passageiros provenientes de voos nacionais cresceu 10,9%, passando de 55.650, em 2019, para 61.702, em 2022

Já o número de passageiros provenientes do estrangeiro desembarcados nos Açores aumentou 28%, passando de 7.398 para 9.471.

A evolução é mais acentuada em comparação com dezembro de 2021, tendo-se registado uma subida de 31% nos passageiros de voos nacionais (47.109) e de 83,7% nos passageiros de voos internacionais (5.155).

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo "tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo", por isso, "o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo".