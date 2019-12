ACP: Proposta de orçamento “repete fórmulas muito pouco animadoras”

O Automóvel Club de Portugal (ACP) afirma que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 “repete fórmulas muito pouco animadoras para a economia”, no que ao setor automóvel diz respeito.

“O parque automóvel é novamente fustigado sem que as alternativas, neste caso elétrica e híbrida plug-in, sejam massificadas e, assim, economicamente viáveis para o consumidor médio português. Assiste-se a um aumento generalizado de impostos, por detrás de uma pretensa demagogia ecológica”,

Sobre o Imposto sobre Veículos (ISV), que regista aumentos superiores à inflação, o ACP indica, em comunicado, que será penalizador da renovação de um dos mais envelhecidos e poluentes parques automóveis da União Europeia. Também o aumento do imposto de selo no crédito ao consumo prejudica esta renovação, afirma o ACP.

“A estes valores é preciso somar ainda 500 euros para os automóveis a gasóleo que emitam partículas superiores a 0,001 gramas por quilómetro”, nota a associação.

Relativamente ao Imposto Único de Circulação (IUC), o ACP refere que se “regista um aumento encapotado”, já que “aos 0,3% da inflação, soma-se a componente ambiental que faz manter a penalização nas viaturas a gasóleo, prejudicadas fiscalmente por emitirem menos CO2”.

Mas nem tudo são más notícias para o ACP, que olha com bons olhos para o aumento do 1.º escalão da tributação autónoma para empresas. “Significa isto que em 2020, as empresas passam a poder adquirir viaturas até 27.500 euros com uma tributação de 10%, quando até aqui era de 25 mil euros.”

No que diz respeito aos veículo híbridos plug-in e elétricos, a associação lamenta que a ambição ambiental tenha ficado “aquém das expectativas”, por não se verificarem medidas reais para a massificação da compra e da rede de carregamentos, que voltou a ser adiada.